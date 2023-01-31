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Левитс: закон об обязательной службе должен быть принят безотлагательно

rus.tvnet.lv/LETA
Левитс: закон об обязательной службе должен быть принят безотлагательно
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Военнослужащий NBS. Иллюстративное фото
Военнослужащий NBS. Иллюстративное фото Фото: Bumble Dee/Shutterstock

Законопроект о введении Службы государственной обороны (СГО) должен быть принят без промедления, заявил на встрече с министром обороны Инарой Мурниеце президент Эгил Левитс.

Левитс встретился в Рижском замке с министром обороны, чтобы обсудить актуальные вопросы обороны и поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.

Министр проинформировала президента о работе над новой стратегией государственной обороны. Мурниеце также сообщила, что работа над законопроектом о введении СГО находится на завершающей стадии.

"Никаких проволочек с принятием закона быть не должно, чтобы СГО могла быть введена без промедления", - подчеркнул президент.

Кроме того, президент и министр обсудили курс обучения гражданской обороне в школах, а также положительно оценили аккредитованную вчера программу гражданской обороны для латвийских вузов.

Как сообщалось, в настоящее время законопроект о СГО находится в ответственной комиссии Сейма перед рассмотрением во втором чтении.

Первый призыв в СГО планируется организовать летом на добровольной основе.

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