Чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью продлили до 10 мая

Чрезвычайная ситуация в Лудзенском и Краславском краях и Даугавпилсе была объявлена 10 августа 2021 года. Ее несколько раз продлевали, и предыдущее продление действовало до 10 февраля.

Министерство юстиции ранее возражало против продления чрезвычайной ситуации без особых на то оснований. Минюст указывает, что чрезвычайная ситуация как правовой режим, когда Кабинет министров может ограничивать права и свободы органов государственного управления и самоуправлений, физических и юридических лиц, а также возлагать на них дополнительные обязанности, не может в демократическом и правовом государстве служить средством организации работы различных государственных органов и выделения дополнительного финансирования.

По мнению Минюста, Министерство внутренних дел (МВД) не пыталось создать более эффективный и в то же время более щадящий режим охраны границы с момента объявления чрезвычайной ситуации в августе 2021 года.