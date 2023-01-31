Фото ⟩ В Риге провели встречу главы МИД стран Балтии и Польши

По итогам переговоров Ринкевич, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписали совместную декларацию об углублении сотрудничества в регионе.

Галерея: В Риге провели встречу главы МИД стран Балтии и Польши

Ринкевич отметил, что это соглашение расширит возможности сотрудничества между министрами иностранных дел стран. Латвия, Эстония, Литва и Польша имеют общие интересы как в плане оказания помощи Украине, так и в других сферах, таких как энергетика и транспортная сфера.

Как сообщил Ринкевич, на встрече обсуждались возможности оказания помощи Украине. Министры также договорились о более тесном сотрудничестве в НАТО.

Министры считают важным, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе. По замечанию Ринкевича, будет проведена работа и над тем, чтобы отношения между НАТО и Украиной приобрели новую качественную форму.

Министр иностранных дел Эстонии также подчеркнул, что западные страны должны действовать быстро, чтобы Украина могла выиграть войну. Он тоже считает, что следует продолжать шаги для изоляции России.

"Сердцем этого монстра является экономика, и мы недостаточно ее уязвили", - сказал Рейнсалу, добавив, что на российские нефтепродукты могут быть установлены дополнительные потолки цен.