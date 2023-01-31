Фото и видео ⟩ Миллион штук в день: в Эстонии обнаружен нелегальный завод по производству сигарет

В ходе обыска сотрудники МТА обнаружили в здании много оборудования, необходимого для сушки табака, производства и упаковки сигарет. Ни адрес здания, ни лица, работавшие в нем, не имеют разрешения на производство подакцизных товаров, выданного Налогово-таможенным департаментом.

На сигаретной фабрике находились 8 человек, которые были задержаны в качестве подозреваемых, но после проведения процессуальных действий были отпущены.

По словам начальника следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эдуарда Рыммеля, собранные на месте улики дают основания подозревать, что целью этих лиц было начать производство нелегальных сигарет в очень большом количестве.

"Если бы такая фабрика заработала на полную мощность, государство ежедневно терпело бы очень большие налоговые убытки, - сказал Рыммель. - Производственная мощность найденного оборудования позволила бы производить примерно один миллион сигарет в день, а государство потеряло бы около 163 000 евро в день. Таким образом, удалось предотвратить возникновение налогового убытка".