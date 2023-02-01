Видео ⟩ ReTV: цены на OCTA выросли на 20-25%

Это способствовало росту расходов в других отраслях, однако страховщики добавляют, что цены полисов OCTA по-прежнему ниже, чем до Covid-пандемии.

На страховую отрасль также влияет и общая ситуация в стране. Она зависит от оказывающих услуги лиц, которые и в прошлом году выросли.

"Если мы смотрим конкретно на OCTA, то основными поставщиками услуг являются автосервисы с ремонтными услугами, запасными частями. Третье - это медицина, если так можно сказать, "сшивание" людей. Эти три отрасли, вещи или инфляция в этих отраслях непосредственно влияют на цены OCTA", - рассказывает президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.

Как добавляют в страховых компаниях, цена полиса не для всех одинакова. Как она формируется - на нее влияют множество различных факторов. По сути, в зависимости от прогнозируемого риска и истории страхования каждого владельца транспортного средства.

Видео: сюжет ReTV