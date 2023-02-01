Этично ли повышать зарплаты чиновникам в разгар кризиса, почему снег местами сходит вместе с асфальтом, а дворы не ремонтируются, когда и как обустроят территорию на месте снесенного памятника в Пардаугаве и почему отстранен руководитель Rīgas namu pārvaldnieks? Об этом и не только в эфире "Кто вам платит?" говорим с мэром Риги Мартиньшем Стакисом.
Похорошела ли Рига при Стакисе?
Похорошела ли Рига при Стакисе?
Гости эфира:
- Мартиньш Стакис - мэр Риги;
- Карлис Крекис - председатель правления объединения "Город для людей".
Темы эфира:
- Повышение зарплат в Рижской думе - удачное ли сейчас время и как это повлияет на более низкие позиции чиновников;
- Состояние дорог в Риге - почему все настолько запущено? И почему остановился ремонт дворов?
- Что и когда будет на месте снесенного памятника в Пардаугаве?
- Готов ли муниципалитет каким-либо образом коммуницировать с рижанами на русском языке?
- Что происходит с жилищным фондом Риги и почему отстранен глава Rīgas namu pārvaldnieks?
- Достижения и провалы хозяйствования под руководством Стакиса.
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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