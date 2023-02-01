Похорошела ли Рига при Стакисе?

Этично ли повышать зарплаты чиновникам в разгар кризиса, почему снег местами сходит вместе с асфальтом, а дворы не ремонтируются, когда и как обустроят территорию на месте снесенного памятника в Пардаугаве и почему отстранен руководитель Rīgas namu pārvaldnieks? Об этом и не только в эфире "Кто вам платит?" говорим с мэром Риги Мартиньшем Стакисом.