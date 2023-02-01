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Похорошела ли Рига при Стакисе?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Похорошела ли Рига при Стакисе?
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Мэр Риги Мартиньш Стакис в эфире "Кто вам платит?"
Мэр Риги Мартиньш Стакис в эфире "Кто вам платит?" Фото: TVNET kolāža

Этично ли повышать зарплаты чиновникам в разгар кризиса, почему снег местами сходит вместе с асфальтом, а дворы не ремонтируются, когда и как обустроят территорию на месте снесенного памятника в Пардаугаве и почему отстранен руководитель Rīgas namu pārvaldnieks? Об этом и не только в эфире "Кто вам платит?" говорим с мэром Риги Мартиньшем Стакисом.

Гости эфира:

  • Мартиньш Стакис - мэр Риги;
  • Карлис Крекис - председатель правления объединения "Город для людей".

Темы эфира:

  • Повышение зарплат в Рижской думе - удачное ли сейчас время и как это повлияет на более низкие позиции чиновников;
  • Состояние дорог в Риге - почему все настолько запущено? И почему остановился ремонт дворов?
  • Что и когда будет на месте снесенного памятника в Пардаугаве? 
  • Готов ли муниципалитет каким-либо образом коммуницировать с рижанами на русском языке?
  • Что происходит с жилищным фондом Риги и почему отстранен глава Rīgas namu pārvaldnieks?
  • Достижения и провалы хозяйствования под руководством Стакиса.

Встречаемся в прямом эфире в 18:00!

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