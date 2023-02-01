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В России Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии

rus.tvnet.lv
В России Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии
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Журналист Александр Невзоров.
Журналист Александр Невзоров. Фото: Ivans Skrjabins

Басманный суд Москвы заочно присудил журналисту Александру Невзорову восемь лет колонии в связи с обвинениями в распространении "ложных сведений" о российской армии, сообщает "Медуза".

По мнению следователей, в марте 2022 года Невзоров опубликовал в социальных сетях "заведомо ложную информацию" о сознательном обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе и убийстве гражданских жителей в Буче.

Прокуратура потребовала присудить Невзорову девять лет колонии.

Ранее Невзоров дал обширное интервью порталу Rus.Postimees, где в том числе ответил на вопросы о русских в странах Балтии.

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