Басманный суд Москвы заочно присудил журналисту Александру Невзорову восемь лет колонии в связи с обвинениями в распространении "ложных сведений" о российской армии, сообщает "Медуза".
В России Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии
В России Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии
По мнению следователей, в марте 2022 года Невзоров опубликовал в социальных сетях "заведомо ложную информацию" о сознательном обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе и убийстве гражданских жителей в Буче.
Прокуратура потребовала присудить Невзорову девять лет колонии.
Ранее Невзоров дал обширное интервью порталу Rus.Postimees, где в том числе ответил на вопросы о русских в странах Балтии.
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