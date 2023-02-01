В России Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии

По мнению следователей, в марте 2022 года Невзоров опубликовал в социальных сетях "заведомо ложную информацию" о сознательном обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе и убийстве гражданских жителей в Буче.

Прокуратура потребовала присудить Невзорову девять лет колонии.

Ранее Невзоров дал обширное интервью порталу Rus.Postimees, где в том числе ответил на вопросы о русских в странах Балтии.