Меньгелсоне: в Эстонии людей меньше, а бюджет здравоохранения на 1 млрд больше

Для сравнения она упомянула ситуацию в Эстонии, где 13% социального налога направляется на финансирование здравоохранения, в результате каждый работник знает, что у него есть подушка безопасности. Финансирование здравоохранения в Эстонии четкое, понятное и стабильное, и в настоящее время оно достигло 1,4 миллиарда евро.

"Это деньги, на которые рассчитывает Минздрав [Эстонии], сектор здравоохранения, за них не нужно бороться или клянчить", - сказала министр. Бюджет здравоохранения на 1,3 млн жителей в Эстонии на один миллиард больше, чем в Латвии на 1,9 млн жителей.

"В отличие от Эстонии, у нас нет необходимого финансирования. Я понимаю текущую ситуацию с онкологией и первичной помощью, региональную ситуацию в Латвии, накопленный за 20 лет дефицит, и сверх этого еще инфляция и энергетический кризис, вызванный геополитической ситуацией, создают еще большую нагрузку", - сказала Меньгелсоне.

Министр признала, что за несколько месяцев ситуацию не исправить, но важно предпринять серьезные шаги. Например, важны дигитализация сферы здравоохранения, а также пересмотр модели диагнозов, что необходимо для лучшего лечения.