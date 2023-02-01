В день международного признания Латвии "де-юре" президент Эгил Левитс провел ежегодную встречу с послами иностранных государств в Латвии. В мероприятии также приняла участие первая леди Латвии Андра Левита.
Забавное фото ⟩ Послы "оценивают" юбку первой леди Латвии
Послы "оценивают" юбку первой леди Латвии
Андра Левита была одета в юбку лавандового цвета, украшенную черными геометрическими узорами. Юбка сочетается с черным топом и классическими черными туфлями-лодочками.
В итоге - во время встречи - получился забавный кадр, на котором видно, как послы "оценивают" внешний вид Андры Левиты.
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