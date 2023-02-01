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Забавное фото ⟩ Послы "оценивают" юбку первой леди Латвии

Egoiste rus.tvnet.lv
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Послы "оценивают" юбку первой леди Латвии
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Фото: Ilmārs Znotiņš

В день международного признания Латвии "де-юре" президент Эгил Левитс провел ежегодную встречу с послами иностранных государств в Латвии. В мероприятии также приняла участие первая леди Латвии Андра Левита.

Андра Левита была одета в юбку лавандового цвета, украшенную черными геометрическими узорами. Юбка сочетается с черным топом и классическими черными туфлями-лодочками.

В итоге - во время встречи - получился забавный кадр, на котором видно, как послы "оценивают" внешний вид Андры Левиты.

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ф Фото: Ilmārs Znotiņš
Фото: Ilmārs Znotiņš

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