За первый год работы системы депозита тары в Латвии сдано более 250 млн единиц пустой тары, сообщил на пресс-конференции председатель правления оператора депозитной системы Depozīta iepakojuma operators (DIO) Микс Стуритис.
За год работы в депозитную систему сдано более 250 млн единиц тары
Самыми активными периодами сдачи тары были выходные на Янов день, когда ежедневно сдавалось в среднем 1,49 млн единиц тары, затем конец летнего сезона - 1,66 млн единиц тары в день, а также Новый год - 1,18 млн.
Данные DIO показывают, что люди за один раз сдают примерно 18 единиц тары в рабочий день, а в выходные - 20. Самая большая сумма талона за тару в прошлом году составила 99,9 евро, то есть было сдано почти 1000 бутылок и банок.
Больше всего в прошлом году сдавали пивные бутылки и бутылки из-под воды, а меньше всего - из-под безалкогольного вина. Количество сданных единиц тары, которая может быть заполнена повторно, составило в первый год около 46,4 млн.
Говоря об утилизации собранной тары, Стуритис сообщил, что ПЭТ-бутылки перерабатывает предприятие PET Baltija в Елгаве, стекло перерабатывается в Литве, а алюминий - в Германии.
В этом году DIO надеется увеличить уровень сдачи тары до 88%. Пока он составляет около 80% всех единиц тары на рынке.
DIO намерен оптимизировать сеть тароматов, в том числе установить тароматы большой емкости.
В течение года планируется выплатить торговцам 10 млн евро за обслуживание системы депозита и собрать с производителей 12 млн евро за участие в системе.
Комментируя самые большие проблемы в первый год работы депозитной системы, гендиректор Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Элита Баклане-Ансберга упомянула жалобы торговцев на несоблюдение санитарно-гигиенических требований, нехватку помещений и дополнительную нагрузку сотрудников.
За неучастие в депозитной системе торговцы были оштрафованы в целом на 20 850 евро. По словам гендиректора ГСОС, в настоящее время в депозитной системе не участвуют 12 торговых предприятий с 47 торговыми точками. Самым крупным нарушителем является торговая сеть Beta.
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