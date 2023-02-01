За год работы в депозитную систему сдано более 250 млн единиц тары

Самыми активными периодами сдачи тары были выходные на Янов день, когда ежедневно сдавалось в среднем 1,49 млн единиц тары, затем конец летнего сезона - 1,66 млн единиц тары в день, а также Новый год - 1,18 млн.

Данные DIO показывают, что люди за один раз сдают примерно 18 единиц тары в рабочий день, а в выходные - 20. Самая большая сумма талона за тару в прошлом году составила 99,9 евро, то есть было сдано почти 1000 бутылок и банок.

Больше всего в прошлом году сдавали пивные бутылки и бутылки из-под воды, а меньше всего - из-под безалкогольного вина. Количество сданных единиц тары, которая может быть заполнена повторно, составило в первый год около 46,4 млн.

Говоря об утилизации собранной тары, Стуритис сообщил, что ПЭТ-бутылки перерабатывает предприятие PET Baltija в Елгаве, стекло перерабатывается в Литве, а алюминий - в Германии.

В этом году DIO надеется увеличить уровень сдачи тары до 88%. Пока он составляет около 80% всех единиц тары на рынке.