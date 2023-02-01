Россия усиливает атаки в Донецкой области. Возможно, она готовит новое направление для удара

карта Угледара Фото: BBC

Сообщалось об огромных потерях, понесенных российскими частями сначала при штурме, а затем при попытке удержать Павловку. Взять Угледар тогда так и не удалось - как отмечали военкоры с обеих сторон, этот населенный пункт находится на возвышенности, и подступиться к нему непросто.

Спустя почти два месяца российские попытки взять Угледар возобновились, но пока что всё проходит о тому же сценарию, что и в случае с Павловкой.

Морпех-контрактник из 155-й бригады Тихоокеанского флота рассказал "Медиазоне" (объявлена в России "иноагентом") о боях под Угледаром - по его словам, российские войска пытаются штурмовать пригородные дачи и несут тяжелые потери.

"Мы только туда пытаемся заходить, получаем и уходим, и так уже три дня. Техники потеряли много, но нам выдают новую и обратно отправляют на дачи", - говорит он. Морпех предполагает, что за это время погибнуть могли минимум 200-230 человек.