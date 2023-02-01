Украинские службы провели обыски у олигарха, бывшего министра и в налоговой службе

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в доме бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Следователей интересовала информация о закупках вертолетов французского производства Airbus. В результате крушения такого вертолета в середине января погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и еще 14 человек.

Вертолет, попавший в аварию, был куплен, когда Аваков был министром, и обыск в его доме мог быть связан с возможными нарушениями в сделке по покупке вертолета, сообщает украинское издание The Kyiv Independent.

Кроме того, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у бизнесмена Игоря Коломойского.

Обыск связан с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов и хищении нефтепродуктов в особо крупном размере.

Расследование касается украинских нефтяных компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта", совладельцем которых ранее был Коломойский. В ноябре прошлого года Украина национализировала обе эти нефтяные компании.

"Укрнафта" - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Газоперерабатывающие заводы "Укрнафты" являются крупнейшими украинскими производителями сжиженного газа.

"Укртатнафта" - нефтеперерабатывающая компания, базирующаяся в Кременчуге, один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Тем временем в Киеве спецслужбы провели обыски в Киевской налоговой службе.

По данным "Украинской правды", этот рейд связан с возможной коррупцией в руководстве налоговой службы и злоупотреблением служебным положением.