Элксниньш о причинах ухода из "Согласия" и вторжении России в Украину

Он считает, что его истинная позиция подтверждается действиями: "Как руководитель города я могу утверждать, что Даугавпилс - это город, который много сделал для помощи украинским беженцам, за что получил признание Министерства внутренних дел. Может быть, потому, что мы не говорим о нашей поддержке, а действуем. Поэтому, пока политики национального уровня соревнуются с высоких трибун, кто больше осуждает агрессию и кто больше друг Украины, мы с коллегами в Латгале работаем".

Элскниньш уверен, что на региональном уровне и именно в многонациональном Даугавпилсе ему удалось доказать, что "каждый человек является ценностью и каждый имеет право быть услышанным", и, чтобы влиять на происходящее в стране, надо стать единой политической нацией - надо знать государственный язык, принимать и уважать культуру и историю как латышей, так и меньшинств, помня о том, что суверенная власть в государстве принадлежит народу Латвии.

В своей новой партии Элксниньш обещает "объединить жителей города и личным примером доказать, что в Латвии возможна единая политическая нация". "На мой взгляд, этническое разнообразие и ярко выраженные меньшинства делают нашу страну сильной, тогда как деление на меньшинства и "титульных" деструктивно", - сказал он.

По его словам, потребность в новой региональной политической силе есть, так как он получил поддержку ряда депутатов Даугавпилсской городской думы, а также более сотни откликов и вопросов в социальных сетях о возможности вступления в партию.

На вопрос о возможных партнерах новой партии Элксниньш ответил, что в каждой политической партии есть думающие, умные и честные люди. В настоящее время в Даугавпилсе уже есть несколько местных партий, в том числе с представительством в думе.