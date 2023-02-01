Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш вышел из "Согласия", так как партия, по его мнению, утратила доверие нацменьшинств и особенно значительной части русскоязычного населения, отвернувшись от идеи единой политической нации.
Элксниньш о причинах ухода из "Согласия" и вторжении России в Украину
"Уже из названия "Согласие" следует, что главная задача политической силы - отстаивать согласие в латвийском обществе. Это возможно только выступая за создание единой политической нации, объединяющей латышскую государствообразующую нацию и проживающие в стране меньшинства. Должен с сожалением признать, что это не вышло - "Согласие" не только не стало в этом столетии партией власти для реализации своих целей, но и утратило идею единой политической нации", - сказал политик агентству LETA.
Вопрос о том, какую роль в решении покинуть "Согласие" сыграло заявление ее многолетнего лидера Яниса Урбановича, осуждающего вторжение России в Украину, Элксниньш назвал стереотипным и непрофессиональным, не дав на него конкретного ответа.
"Представление о том, что все русскоязычные Латвии в своем сознании живут в России и горячо поддерживают любые ее действия, является мифом, созданным правящими политиками и активно популяризируемым средствами массовой информации. Это не так. (...) Все живущие в Даугавпилсе называют Латвию своей родиной. (...)
Все они болеют за Латвию! Потому что они живут здесь, их дети растут здесь. Но вы продолжаете повторять как мантру, что все русские симпатизируют Путину или России", - сказал Элксниньш.
"Вместо того, чтобы искать "пятую колонну", следует подумать о социологическом исследовании, результаты которого показывают, что только 23% русскоязычных в Латвии не боятся открыто выражать свое мнение по политическим вопросам. С латышами ситуация лучше, но тоже далека от идеальной - 61% не боятся, значит, боятся остальные 39%. (...) Как можно руководить страной, если ее народ боится с тобой разговаривать?" - продолжил политик.
На вопрос, осуждает ли он лично вторжение России в Украину, Элксниньш ответил, что "любая бомбардировка или вторжение вооруженных сил, осуществляемые вооруженными силами любой страны на территорию другой страны, согласно международному праву и законам Латвии, несомненно, являются актом агрессии".
"Как обычный человек, я также могу добавить, что для меня всегда неприемлемы ситуации, когда кто-то большой и сильный оскорбляет или пытается использовать свою силу против более слабого, неравного противника. Я не считаю это приемлемым и всегда выступал против этого", - добавил Элксниньш.
В то же время он выразил недовольство тем, что позиция по вопросу войны превратилась в соревнование политиков в красноречии, насколько сильно они осуждают агрессора. Он не будет участвовать в подобном "конкурсе красноречия", поскольку считает своим долгом политика заботиться о том, чтобы жители Даугавпилса и Латгале имели возможность оплачивать счета за отопление, решать проблему зарплат учителей и повышения качества медицинских услуг.
"Я бы даже сказал, что есть неформальная гонка, кто выскажется острее. И определенная часть общества тоже заражена этой тенденцией, считая, что если кто-то не кричит о своей позиции в поддержку Украины на каждом углу, то с этим человеком что-то не так, что он поддерживает агрессию или сочувствует "неправильным". Это абсурд", - сказал Элксниньш.
Он считает, что его истинная позиция подтверждается действиями: "Как руководитель города я могу утверждать, что Даугавпилс - это город, который много сделал для помощи украинским беженцам, за что получил признание Министерства внутренних дел. Может быть, потому, что мы не говорим о нашей поддержке, а действуем. Поэтому, пока политики национального уровня соревнуются с высоких трибун, кто больше осуждает агрессию и кто больше друг Украины, мы с коллегами в Латгале работаем".
Элскниньш уверен, что на региональном уровне и именно в многонациональном Даугавпилсе ему удалось доказать, что "каждый человек является ценностью и каждый имеет право быть услышанным", и, чтобы влиять на происходящее в стране, надо стать единой политической нацией - надо знать государственный язык, принимать и уважать культуру и историю как латышей, так и меньшинств, помня о том, что суверенная власть в государстве принадлежит народу Латвии.
В своей новой партии Элксниньш обещает "объединить жителей города и личным примером доказать, что в Латвии возможна единая политическая нация". "На мой взгляд, этническое разнообразие и ярко выраженные меньшинства делают нашу страну сильной, тогда как деление на меньшинства и "титульных" деструктивно", - сказал он.
По его словам, потребность в новой региональной политической силе есть, так как он получил поддержку ряда депутатов Даугавпилсской городской думы, а также более сотни откликов и вопросов в социальных сетях о возможности вступления в партию.
На вопрос о возможных партнерах новой партии Элксниньш ответил, что в каждой политической партии есть думающие, умные и честные люди. В настоящее время в Даугавпилсе уже есть несколько местных партий, в том числе с представительством в думе.
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