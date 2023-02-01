Видео ⟩ Полицейские рейды в Риге: найдены особо опасные наркотики, задержаны подозреваемые

Видео: Полицейские рейды

С пятницы, 27 января, полиция проводила усиленные профилактические мероприятия на всей территории Риги. Так полиция боролась с уличной преступностью, в том числе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе мероприятий было проверено 236 человек и 47 автомобилей. Всего задержано десять человек и возбуждено десять уголовных дел за хранение и хранение наркотических веществ с целью сбыта.

Государственная полиция получила информацию о лицах, которые могут употреблять наркотики и заниматься незаконной деятельностью.

Стражи порядка выехали по месту проживания предполагаемых преступников. Там полиция заметила, что предполагаемый преступник вышел, сел в машину и начал движение. Его манера вождения была агрессивной и указывала на то, что мужчина мог находиться под воздействием одурманивающих веществ.

Автомобиль был остановлен неподалеку, а его водитель задержан. Поведение мужчины указывало на то, что он, возможно, находился под воздействием наркотиков, а также было установлено, что у него не было водительских прав.