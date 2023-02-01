В минувшие выходные в ходе полицейских рейдов в микрорайонах Риги были изъяты особо опасные наркотики и задержаны разыскиваемые лица, сообщила Государственная полиция.
Видео ⟩ Полицейские рейды в Риге: найдены особо опасные наркотики, задержаны подозреваемые
Видео: Полицейские рейды
С пятницы, 27 января, полиция проводила усиленные профилактические мероприятия на всей территории Риги. Так полиция боролась с уличной преступностью, в том числе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков.
В ходе мероприятий было проверено 236 человек и 47 автомобилей. Всего задержано десять человек и возбуждено десять уголовных дел за хранение и хранение наркотических веществ с целью сбыта.
Государственная полиция получила информацию о лицах, которые могут употреблять наркотики и заниматься незаконной деятельностью.
Стражи порядка выехали по месту проживания предполагаемых преступников. Там полиция заметила, что предполагаемый преступник вышел, сел в машину и начал движение. Его манера вождения была агрессивной и указывала на то, что мужчина мог находиться под воздействием одурманивающих веществ.
Автомобиль был остановлен неподалеку, а его водитель задержан. Поведение мужчины указывало на то, что он, возможно, находился под воздействием наркотиков, а также было установлено, что у него не было водительских прав.
У пассажира автомобиля было обнаружено около семи граммов особо опасного наркотического вещества. При обыске по месту жительства человека было обнаружено еще 104 грамма опасного наркотического вещества.
В связи с инцидентом возбуждено два уголовных производства - за незаконный оборот наркотических веществ и за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и без прав. К задержанным применяется мера пресечения - содержание под стражей.
С другой стороны, сотрудники полиции Земгальского участка Риги задержали 17-летнего юношу, у которого было обнаружено 250 граммов марихуаны. Правоохранители также изъяли 20 таблеток МДМА, один грамм амфетамина и один грамм гашиша. Кроме того, правоохранители задержали троих разыскиваемых лиц.
Также 27 января полиция со служебными собаками провела еще один рейд - на Рижском центральном рынке. Всего было проверено 79 человек и задержано семеро разыскиваемых, а именно двое несовершеннолетних бродяг, еще трое находились в розыске у прокуратуры, а один человек задержан в связи с необходимостью выяснить его место жительства.
В ночь на 28 января полиция провела профилактические мероприятия на Луцавсале. Целью рейда была проверка того, не заняли ли садовые домики посторонние лица.
Использовались дроны, оснащенные тепловизионными камерами.
Государственная полиция продолжит проводить профилактические проверки по борьбе с уличной преступностью в различных микрорайонах Риги.
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