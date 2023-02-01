В ближайшие недели и месяцы компании увеличат поставки антибиотиков, обеспечат дополнительные поставки и нарастят производственные мощности, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства лекарств (ZVA) Дита Окмане.
Государственное агентство лекарств: в Латвию увеличат ввоз антибиотиков
Исполнительная группа Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС), в которую входят специалисты Европейской комиссии и всех европейских агентств по лекарственным средствам, включая ZVA, обсудила выполненную ранее работу и согласовала следующие шаги в рамках совместных действий Европейского союза для обеспечения доступности антибиотиков.
В настоящее время несколько стран-членов ЕС, в том числе Латвия, демонстрируют положительные тенденции в доступности медикаментов. Доставки антибиотиков в Латвию осуществляются регулярно и планируются в будущем.
В ближайшее время также может быть преодолена высшая точка по числу заражений в странах Евросоюза, в результате чего снизится высокий спрос на антибиотики и стабилизируется ситуация с доступностью этих препаратов. Поэтому врачам важно оценить, в каких случаях необходимо назначать антибиотики.
ZVA напоминает жителям и работникам сферы здравоохранения, что в большинстве случаев при отсутствии препаратов с определенным коммерческим (торговым) названием доступны альтернативные средства лечения или препараты-аналоги из той же или другой группы препаратов.
С целью разрешить ситуацию ZVA выдало разрешения на распространение незарегистрированных лекарств, разрешения на параллельный импорт и позволило поставлять медикаменты в упаковке, предназначенной для рынка другой страны.
Принимая во внимание повышение доступности антибиотиков в ряде стран-членов ЕС, европейские организации фармацевтического мониторинга считают, что в настоящее время наблюдается эффективность мер, реализуемых на всей территории ЕС, и обязуются продолжать их для своевременного разрешения ситуации. Исполнительная группа ЕАЛС, отвечающая за доступность лекарств, в которой также работает латвийское ZVA, продолжит сотрудничество в масштабе ЕС в течение всего года, чтобы избежать повторения ситуации в следующем зимнем сезоне.
ZVA обращает внимание на то, что очень важно использовать антибиотики осторожно и в соответствии с указаниями врача, чтобы добиться их эффективности и не допустить развития резистентности организма к антибиотикам.
Антибиотики можно использовать только для лечения бактериальных инфекций. Они не предназначены для лечения инфекций, вызванных вирусами. Это означает, что антибиотики не помогают и не должны использоваться при гриппе и простуде, потому что эти заболевания вызываются вирусами.
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