Государственное агентство лекарств: в Латвию увеличат ввоз антибиотиков

Принимая во внимание повышение доступности антибиотиков в ряде стран-членов ЕС, европейские организации фармацевтического мониторинга считают, что в настоящее время наблюдается эффективность мер, реализуемых на всей территории ЕС, и обязуются продолжать их для своевременного разрешения ситуации. Исполнительная группа ЕАЛС, отвечающая за доступность лекарств, в которой также работает латвийское ZVA, продолжит сотрудничество в масштабе ЕС в течение всего года, чтобы избежать повторения ситуации в следующем зимнем сезоне.

ZVA обращает внимание на то, что очень важно использовать антибиотики осторожно и в соответствии с указаниями врача, чтобы добиться их эффективности и не допустить развития резистентности организма к антибиотикам.

Антибиотики можно использовать только для лечения бактериальных инфекций. Они не предназначены для лечения инфекций, вызванных вирусами. Это означает, что антибиотики не помогают и не должны использоваться при гриппе и простуде, потому что эти заболевания вызываются вирусами.