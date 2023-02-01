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Видео ⟩ Ночной обстрел Краматорска: российская ракета попала в жилой дом

rus.tvnet.lv
Ночной обстрел Краматорска: российская ракета попала в жилой дом
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Обстрел Краматорска
Обстрел Краматорска Фото: Скриншот с Telegram канала Политика страны

В среду вечером, 1 февраля, российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску, который контролирует Украина. Ракета попала в жилой дом и полностью его разрушила. Об этом сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

"Не менее двух погибших и семеро пострадавших - последствия обстрела Краматорска, зафиксированного на данный момент", - написал в Facebook глава украинской администрации Донецкой области Павел Кириленко.

На месте удара работают спасатели, полиция и коммунальные службы. Вероятно, под завалами разрушенного дома могут быть люди, пишет Кириленко

Россия постоянно атакует гражданскую инфраструктуру и жилые дома по всей Украине с тех пор, как 24 февраля началось полномасштабное вторжение, сообщает The Kyiv Independent.

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