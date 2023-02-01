Видео ⟩ Ночной обстрел Краматорска: российская ракета попала в жилой дом

"Не менее двух погибших и семеро пострадавших - последствия обстрела Краматорска, зафиксированного на данный момент", - написал в Facebook глава украинской администрации Донецкой области Павел Кириленко.

На месте удара работают спасатели, полиция и коммунальные службы. Вероятно, под завалами разрушенного дома могут быть люди, пишет Кириленко

Россия постоянно атакует гражданскую инфраструктуру и жилые дома по всей Украине с тех пор, как 24 февраля началось полномасштабное вторжение, сообщает The Kyiv Independent.