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Памела Андерсон рассказала, что опять хочет замуж

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Памела Андерсон рассказала, что опять хочет замуж
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Памела Андерсон, 25 января 2023 года
Памела Андерсон, 25 января 2023 года Фото: Кадр из видео

55-летняя звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон (Pamela Anderson) во время интервью в программе "Джимми Киммел в прямом эфире" призналась, что еще раз хотела бы выйти замуж. 

В интервью Памела Андерсон поделилась подробностями своего нового документального фильма "Памела, история любви" (Love, Pamela). Упомянула актриса и о замужестве. 

"Я надеюсь на это. Я не знаю. У меня еще много жизни осталось", - ответила Памела о возможном браке. 

Напомним, голливудская звезда и секс-символ 90-х официально была замужем 4 раза. Ее мужьями были рок-музыканты Томми Ли и Кид Рок, продюсер Рик Саломон, с продюсером Джоном Питерсом официального брака у звезды не было. В 2022 году стало известно о браке актрисы с ее телохранителем Дэном Хейхерстом, который продлился чуть больше года. 

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