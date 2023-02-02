Памела Андерсон рассказала, что опять хочет замуж

"Я надеюсь на это. Я не знаю. У меня еще много жизни осталось", - ответила Памела о возможном браке.

Напомним, голливудская звезда и секс-символ 90-х официально была замужем 4 раза. Ее мужьями были рок-музыканты Томми Ли и Кид Рок, продюсер Рик Саломон, с продюсером Джоном Питерсом официального брака у звезды не было. В 2022 году стало известно о браке актрисы с ее телохранителем Дэном Хейхерстом, который продлился чуть больше года.