Нововведение от Bolt: водителей в любой момент могут попросить сделать селфи

Водителей-партнеров, которые подключаются к платформе в разное время дня, могут попросить сделать селфи, которое будет сравнено с регистрационным документом водителя. В случае, если селфи не будет сделано или будет отклонено из-за несоответствия, у водителя-партнера не будет возможности продолжать работу на платформе. Таким образом Bolt повторно убеждается, что соответствующий профиль использует конкретный водитель. Расширение функций безопасности - часть цели предприятия, чтобы предлагать всем пользователям безопасный и приятный опыт.

Представитель Bolt Лаура Варна указывает, что биометрическая идентификация по случайному принципу позволяет быстрее и эффективнее предотвратить попытки использовать чужой профиль для оказания услуг совместной поездки.

Из тысяч проверенных в январе профилей доступ к приложению был остановлен в шести случаях. Процесс подтверждения личности может занять от нескольких секунд до нескольких минут, после подтверждения водитель-партнер может продолжить работу и получать запросы от клиентов. Предприятие напоминает, что передача профиля Bolt третьим лицам запрещена.

Введение новой функции - часть плана Bolt по расширению функций безопасности. Кроме установленных государством правил совместных поездок, в приложении Bolt уже работают некоторые функции, улучшающие безопасность водителей и пассажиров - например, есть возможность скопировать поездку, когда водитель и клиент могут отправить ссылку близкому человеку, чтобы конкретное лицо могло проследить за поездкой на своем устройстве. Кроме того, после каждой поездки как водители, так и клиенты могут оценить друг друга в приложении, а также оставить комментарий. Если рейтинг объективно снижается, в дальнейшем лицу может быть закрыт доступ к платформе.