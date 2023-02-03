Видео ⟩ 24 года живет на улице. Почему бездомные не идут в приюты?

Бездомный Владислав в тоннеле Центрального вокзала Риги говорит, что за приют Латвийского Красного Креста в Риге нужно платить 3 евро. Он живет на улице уже 24 года.

Владислав критикует приюты в Риге, заявляя, что в них, как правило, есть вши, за определенные услуги нужно платить, а в некоторых местах питание предоставляется только один раз в день. Кашу едят на ужин, и все.

Бездомные признаются, что в последние годы зимы в Латвии не были такими холодными. "Летом или весной уже теплее. Лежишь под кустом, в траве или у реки", - говорит Владислав.

В Риге есть семь приютов, где можно переночевать, а также дневной центр и два краткосрочных места для проживания.

Заведующая женским отделением Рижского приюта и социальный работник Санта Убарсте объясняет, что женский приют предоставляет ночлег, душевые, жилье и питание. Также предоставляется консультация социального работника.

Социальный работник признает, что люди не идут в приют из-за стереотипов: "Люди не приходят.

Они думают, что у нас вши, что все пьют и здесь грязно. Я больше склоняюсь думать, что те люди, которые живут на улице долгое время, это их своеобразная свобода.

Они не хотят, чтобы эта свобода ограничивалась нашими правилами. Важно не употреблять алкоголь, приходить вовремя, выходить, если человеку не разрешается оставаться в приюте", - говорит Убарсте.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке