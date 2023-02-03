В Эстонии в автобусе Lux Express пьяный пассажир размахивал ножом

На место прибыли несколько машин полиции и задержали 56-летнего мужчину. В происшествии никто не пострадал – свою роль в этом сыграли и решительные действия водителя автобуса.

Коммерческий директор Lux Express Eesti Ингмар Роос сказал, со слов водителя автобуса, что в Раквере уже были неприятности с агрессивным пассажиром. "Мы имели дело с пьяным пассажиром, у которого были разногласия с другими пассажирами, сидящими рядом с ним, – сказал Роос. – На автовокзале в Раквере водитель призвал его к порядку, и мужчина пообещал больше не беспокоить пассажиров.

Однако прошло около десяти минут, когда пассажиры сообщили водителю автобуса, что этот мужчина достал нож".

Водитель автобуса действовал быстро и решительно – остановил автобус возле виадука Вийтна, подошел к пьянице и приказал ему убрать нож. К счастью, пассажир сделал это. Водитель автобуса вызвал полицию, которая, доехав до Вийтна, сама разобралась с мужчиной.

Своими смелыми действиями водитель автобуса заслужил похвалу как пассажиров, так и работодателя. "Он держал ситуацию под контролем благодаря своим быстрым действиям и решительному поведению. Несколько пассажиров автобуса выразили ему свою благодарность и похвалу после инцидента", – сказал Ингмар Роос.

Коммерческий директор Lux Express Eesti добавил, что, к счастью, в автобусах редко случаются такие экстремальные ситуации. "Чаще всего – примерно пару раз в месяц – случается, что водителю автобуса приходится вызывать полицию из-за пьяного пассажира, – уточнил он. – Водители автобусов обычно разрешают ситуации, которые могут возникнуть, разговаривая с пассажиром и призывая его к порядку, но если пассажир проявляет агрессию или есть основания полагать, что он становится опасным, вызывают полицию".