Полковник: после начала войны в Украине люди интересовались возможностями покинуть Латвию

В организованной Министерством обороны дискуссии "Для чего нужен солдат СГО?" Гаугерс сказал, что в конце февраля прошлого года ему позвонили по меньшей мере 100 человек, с которыми он не общался годами, и попросили рассказать, "когда они придут, чтобы можно было сбежать".

Сейчас ситуация изменилась, и на самом деле очень много людей звонят и спрашивают, что им нужно сделать, чтобы вступить, например, в Земессардзе. "Позиция общественности за год концептуально изменилась, и есть очень большая часть общества, которая фактически говорит: я не убегу, а буду защищать", - подчеркнул полковник.

Государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс, который сам является земессаргом, в ходе дискуссии согласился с тем, что общество поляризовано, но есть люди, готовые защищать страну, особенно те, кому есть что терять - например, детей. "Мы можем притвориться и сказать, что все, убежим, но мы лжем себе", - добавил Гарисонс.

Он не стал отрицать, что процесс введения СГО и сама служба будут непростыми, так как начинать всегда сложно. По мере развития СГО общество будет становиться еще более позитивным, и со временем служба станет нормой, уверен госсекретарь.

Как сообщалось, в настоящее время законопроект о СГО находится в ответственной комиссии Сейма перед рассмотрением во втором чтении. Планируется, что добровольно вступить в службу можно будет уже в июле, а в ноябре или декабре юноши начнут получать повестки об обязательном призыве.