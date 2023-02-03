США разрешили конфисковать у основателя "Царьграда" 5 млн долларов. Их могут передать Украине

Прокуратура Нью-Йорка добивалась ареста средств, которые, как утверждают власти США, Малофеев пытался перевести партнеру в обход санкций. Ограничения против бизнесмена были введены еще в 2014 году.

Малофеев не оспорил требование прокуратуры. В комментарии российскому Forbes он заявил, что речь о деньгах, замороженных еще в 2014 году.

Как пишет Reuters, это первое такое решение суда с тех пор, как в 2022 году Минюст США создал спецгруппу KleptoCapture, отслеживающую соблюдение санкций против РФ. Группа может накладывать временный арест на активы россиян.

Это решение также открывает возможность для использования конфискованных средств для восстановления Украины после войны, развязанной Россией, пишет агентство. При этом возможности властей США по использованию этих денег ограничены.

По оценке Всемирного банка, на восстановление Украины от последствий российского вторжения нужно не менее 350 миллиардов долларов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала направить на эти цели замороженные активы российских олигархов и активы российского Центробанка.

По различным данным, объем замороженных западными странами средств РФ составляет от 300 до 600 миллиардов долларов.