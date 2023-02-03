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Умер рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Ему было 27 лет

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Умер рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Ему было 27 лет
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Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев)
Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) Фото: instagram.com/official_yung_trappa/

В четверг, 2 февраля, Умер 27-летний рэпер Yung Trappa, пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал артиста. Он участвовал в Versus Battle и записывался с Моргенштерном.

"Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими, от остановки сердца", - сказано в сообщении.

Петербургское издание "Фонтанка" сообщает, что тело Yung Trappa нашли утром 3 февраля в его квартире в Санкт-Петербурге. Источник издания заявил, что его смерть не носит криминальный характер, и музыкант "просто не проснулся".

"Осторожно, новости" пишут, что среди возможных причин смерти артиста рассматривают передозировку наркотиками, однако "Фонтанка" сообщает, что в его квартире не нашли следов наркотиков.

Yung Trappa - участник Versus Battle, известный по баттлу с Федуком в 2014 году. В 2021 году музыкант записал два фита с Моргенштерном - Family и "Розовое вино - 2" (за эти клипы Моргенштерну назначили административный штраф за пропаганду наркотиков).

Ширяева несколько раз привлекали к уголовной ответственности. В 2013 году он получил условный срок по делу об обороте наркотиков, а в 2016-м по той же статье был приговорен к почти шести годам колонии. Он вышел на свободу в феврале 2021 года, а в ноябре был арестован по уголовному делу о сексуализированном насилии. При этом Ширяев отрицал обвинения. В конце декабря 2022 года он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.

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