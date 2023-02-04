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Видео ⟩ В Белгородской области загорелась нефтебаза. Россия обвиняет в произошедшем Украину

rus.tvnet.lv
В Белгородской области загорелась нефтебаза. Россия обвиняет в произошедшем Украину
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Пожарный. Иллюстративное фото
Пожарный. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В Белгородской области России, граничащей с Украиной, в ночь на субботу произошел пожар на нефтебазе, сообщают местные Telegram-каналы и должностные лица.

Как утверждает в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Борисовский район области обстреляли вооруженные силы Украины.

"Снаряды упали на территории гражданского промышленного объекта", - указал Губернатор.

В связи с этим высокий уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области бессрочно, подтвердил он. Ранее такие же решения были приняты властями Курской и Брянской областей.

По информации местных Telegram-каналов, пожар произошел на территории "Борисовского завода мостовых металлоконструкций": сначала неподалеку от него загорелась нефтебаза, а затем огонь перекинулся на сам завод.

На территории предприятия находились работники, но, как указал губернатор, "людей успели доставить на безопасное расстояние".

На сайте завода указано, что в 2015 году продукция завода использовалась при строительстве Крымского моста.

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