В Белгородской области России, граничащей с Украиной, в ночь на субботу произошел пожар на нефтебазе, сообщают местные Telegram-каналы и должностные лица.
Видео ⟩ В Белгородской области загорелась нефтебаза. Россия обвиняет в произошедшем Украину
Как утверждает в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Борисовский район области обстреляли вооруженные силы Украины.
"Снаряды упали на территории гражданского промышленного объекта", - указал Губернатор.
В связи с этим высокий уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области бессрочно, подтвердил он. Ранее такие же решения были приняты властями Курской и Брянской областей.
По информации местных Telegram-каналов, пожар произошел на территории "Борисовского завода мостовых металлоконструкций": сначала неподалеку от него загорелась нефтебаза, а затем огонь перекинулся на сам завод.
На территории предприятия находились работники, но, как указал губернатор, "людей успели доставить на безопасное расстояние".
На сайте завода указано, что в 2015 году продукция завода использовалась при строительстве Крымского моста.
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