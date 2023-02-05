Что такое цифровая система Delta, которую Украина приняла на вооружение, и зачем она нужна

Эти терминалы через спутник связываются с наземными станциями, подключенными к интернету.

Ранее в Украине были разработаны локальные цифровые системы управления артиллерийским огнем "Крапива" и GIS Arta, которые используют с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Это геоинформационные системы, подобные электронным онлайн-картам с привязанной к определенным местам информацией.

Они собирают такую информацию из многих источников, включая дроны, данные от наземных отрядов, радаров и так далее, затем обрабатывают ее и выдают целеуказание артиллерийским батареям, выбирая для поражения те цели, которые расположены наиболее для этого удобно.

Судя по описаниям Delta, это на порядок более сложная система, которая включает в себя не только артиллерию, но и остальные средства ведения боевых действий.

Она также собирает информацию из множества источников, среди которых могут быть не только боевые группы, бронетехника, дроны, самолеты-разведчики, спутники, но даже проверенные гражданские лица.

В такой системе очень важно иметь надежные и защищенные каналы связи, поэтому в поставках западной военной технике цифровая связь занимает очень важное место - в концепции C4ISR одна из четырех "С", это "communications", то есть "связь".

Цифровые автоматические системы управления войсками призваны сократить время принятия решения и передачи приказа Фото: Getty Images