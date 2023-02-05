Внутри "Шахеда". Что скрывают иранские дроны

"Здесь скорее речь идет не о вычислительной мощности, а о высокой скорости при обработке команд и сигналов от авионики. Для БПЛА это важно. И это однозначно ставка на будущее развитие этой линейки дронов", - говорит Сергей.

Эксперт указывает, что сейчас "Шахед" никакой информации в полете не передает, но в его схемотехнике заложены четыре передатчика, к которым можно подключить внешние антенны. Одна из антенн даже подключена, но имеет очень низкую мощность. Зачем она?

Сергей поясняет: "Мощность их очень маленькая, буквально 10 мВт. Поэтому о связи с базой речь не идет. Скорее это функционал на будущее, который позволит дронам работать роем в воздухе и взаимодействовать между собой или с крупным иранским дроном "Мохаджером".

"Шахед" в небе над Киевом Фото: AFP

Эксперт полагает, что Ирану не нужно было прилагать больших усилий, чтобы приобрести необходимую электронику для своих дронов.

Это, по его словам, "коммерческий ширпотреб", производимый множеством заводов в мире: "Все эти элементы не военного назначения. Перекрыть такие поставки невозможно. Тем более что это снабжение мелкими партиями. На них даже никто не обратит внимания в мировых масштабах".

Как работает "Шахед"?

В беспилотнике закладывается полный маршрут полета на основе системы спутниковой навигации.

Но украинские военные не могут подавить этот спутниковый сигнал GPS или подменить его координаты, указывает специалист по РЭБ.