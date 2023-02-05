Фото ⟩ Ракетный удар по центру Харькова: повреждены жилой дом и здание вуза

По словам мэра города Игоря Терехова, удар по Киевскому району Харькова был нанесен двумя ракетами С-300, одна из которых попала в главный корпус Харьковского национального университета городского хозяйства. В результате попадания этой ракеты пострадал охранник, пишет "Медуза".

Фотографии сегодняшнего обстрела центра Харькова.



Ракеты С-300 попали в здание Университета городского хозяйства имени Бекетова, а также в жилой многоквартирный дом.



Пострадали 5 человек. https://t.co/QTQjiaooVm pic.twitter.com/ULcMCkYfwg — bbcrussian (@bbcrussian) February 5, 2023

Вторая ракета попала в находящийся рядом четырехэтажный жилой дом. По словам мэра, угрозы обрушения нет, несмотря на то, что ракета попала в фундамент здания.

Терехов отметил также, что в этом районе украинских военных нет.

The #Kharkiv Prosecutor's Office publishes photos of today's attacks on the city. One of the missiles hit the Beketov University building.



Four people were injured. pic.twitter.com/ui7JFCsXue — NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2023

Позднее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что кроме охранника вуза ранены еще четыре человека - 54-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 51, 55 и 58 лет.