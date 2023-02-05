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Фото ⟩ Ракетный удар по центру Харькова: повреждены жилой дом и здание вуза

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Ракетный удар по центру Харькова: повреждены жилой дом и здание вуза
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Последствия ракетного удара по Харькову. 5 февраля 2023 года
Последствия ракетного удара по Харькову. 5 февраля 2023 года Фото: Reuters/ScanPix

Утром в воскресенье, 5 февраля, российские войска нанесли очередной ракетный удар по центру Харькова. Как сообщают украинские СМИ, ранения получили пять человек.

По словам мэра города Игоря Терехова, удар по Киевскому району Харькова был нанесен двумя ракетами С-300, одна из которых попала в главный корпус Харьковского национального университета городского хозяйства. В результате попадания этой ракеты пострадал охранник, пишет "Медуза".

Вторая ракета попала в находящийся рядом четырехэтажный жилой дом. По словам мэра, угрозы обрушения нет, несмотря на то, что ракета попала в фундамент здания.

Терехов отметил также, что в этом районе украинских военных нет.

Позднее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что кроме охранника вуза ранены еще четыре человека - 54-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 51, 55 и 58 лет.

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