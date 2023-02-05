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В годовщину начала войны у посольства России в Риге пройдет пикет в поддержку Украины

rus.tvnet.lv/LETA
В годовщину начала войны у посольства России в Риге пройдет пикет в поддержку Украины
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Пикет у посольства России в Риге
Пикет у посольства России в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

24 февраля, в годовщину начала войны России против Украины, у российского посольства в Риге пройдет пикет в поддержку Украины.

В поданной в Рижскую думу заявке указано, что в пикете, который начнется в 17:30, примут участие 19 человек, однако в социальных сетях распространяется призыв к людям собраться 24 февраля перед посольством России, чтобы осудить преступную войну и геноцид против Украины.

Галерея: Один из протестов у посольства России в Риге

С момента вторжения России в Украину перед зданием российского посольства регулярно проводятся акции протеста.

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