В годовщину начала войны у посольства России в Риге пройдет пикет в поддержку Украины

В поданной в Рижскую думу заявке указано, что в пикете, который начнется в 17:30, примут участие 19 человек, однако в социальных сетях распространяется призыв к людям собраться 24 февраля перед посольством России, чтобы осудить преступную войну и геноцид против Украины.