Ночью 4 февраля в Украине, в оккупированной Россией Луганской области, в больницу был доставлен российский наемник Игорь Мангушев, который стал известен в августе 2022 года, когда на вечеринке выступил на сцене, держа в руке череп, по его собственным словам, защитника "Азовстали".
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Выстрел в голову - ранен наемник Мангушев, который выступал с черепом защитника "Азовстали"
О ранении Мангушева сообщает военный аналитик Борис Рожин. В своем Telegram-канале он утверждает, что Игорь Мангушев является капитаном 4-й бригады 2-го корпуса 8-й армии Российских вооруженных сил, который сотрудничает с группой "Вагнер" Евгения Пригожина, а в последнее время командовал отрядом, участвовавшем в борьбе против беспилотных летательных аппаратов Украины.
Телеканал "Настоящее время" сообщает, что в 2014 году Мангушев, по-видимому, воевал в Донбассе, в отряде Jenot, а 24 февраля 2022 года в опубликованной видеозаписи прогнозировал "взятие Киева в ближайшие часы и скорейшую победу российской армии". Тогда он называл себя капитаном запаса "Луганской народной Республики".
Зимой 2019 года "Новая газета" опубликовала статью о том, как связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным провокаторы пытались сорвать выборы в Московскую думу и в этих действиях был замечен и Мангушев.
До этого он работал на "фабрике троллей" Евгения Пригожина и посещал Донбасс, где, как он утверждает, воевал на стороне так называемой "Луганской народной Республики". Раньше он также организовывал рейды по месту жительства мигрантов в Москве, а в оккупированной Россией части Украины сотрудничает с политическими ставленниками Кремля и неонацистами.
Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии отделения нейрохирургии города Стаханов. Telegram-канал Readovka пишет, что врачи оценивают положение Мангушева как очень тяжелое.
Сообщается, что шансов на полное выздоровление практически нет.
Супруга Мангушева Татьяна Азаревич в YouTube-канале говорит: "Мой муж в ночь с 3 на 4 февраля, находясь в тылу фронта, в городе Стаханов в ЛНР, в неясных условиях получил ранение в голову. По мнению врачей, пуля застряла в мозге. Наверное, это пуля из 9-мим пистолета.
Насколько мне известно, хотя после ранения и госпитализации прошли почти сутки, никаких следственных действий до сих пор не было сделано и даже не возбуждено уголовное дело.
Хотя, судя по травме, это была попытка убийства, потому что, по мнению врачей, выстрел был сделан с близкого расстояния, в затылок под углом 45 градусов, сверху вниз.
Кроме того, он еще не доставлен в соответствующее медицинское учреждение. Хотя, по мнению врачей, его состояние позволяет его транспортировать".
В августе 2022 года Мангушев участвовал в выступлении с черепом в руке. Со сцены он заявил, что это череп убитого возле "Азовстали" украинского солдата, и, что все украинцы должны быть уничтожены.
"Наша война - это война с идеей. С идеей об Украине как антироссийской стране. Почему не может быть примирения? Украину надо деукранизировать", - сказал Мангушев.
"Все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены", - добавил он.
Russian neo-#Nazi Igor Mangushev, who performed, as he said, with the skull of a defender of #Azovstal, was seriously wounded in the back of the head in the #Luhansk region.— NEXTA (@nexta_tv) February 4, 2023
He openly called for the killing of Ukrainians, including children. pic.twitter.com/942EZBG6ST
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