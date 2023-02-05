Выстрел в голову - ранен наемник Мангушев, который выступал с черепом защитника "Азовстали"

Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии отделения нейрохирургии города Стаханов. Telegram-канал Readovka пишет, что врачи оценивают положение Мангушева как очень тяжелое.

Сообщается, что шансов на полное выздоровление практически нет.

Супруга Мангушева Татьяна Азаревич в YouTube-канале говорит: "Мой муж в ночь с 3 на 4 февраля, находясь в тылу фронта, в городе Стаханов в ЛНР, в неясных условиях получил ранение в голову. По мнению врачей, пуля застряла в мозге. Наверное, это пуля из 9-мим пистолета.

Насколько мне известно, хотя после ранения и госпитализации прошли почти сутки, никаких следственных действий до сих пор не было сделано и даже не возбуждено уголовное дело.

Хотя, судя по травме, это была попытка убийства, потому что, по мнению врачей, выстрел был сделан с близкого расстояния, в затылок под углом 45 градусов, сверху вниз.

Кроме того, он еще не доставлен в соответствующее медицинское учреждение. Хотя, по мнению врачей, его состояние позволяет его транспортировать".

В августе 2022 года Мангушев участвовал в выступлении с черепом в руке. Со сцены он заявил, что это череп убитого возле "Азовстали" украинского солдата, и, что все украинцы должны быть уничтожены.

"Наша война - это война с идеей. С идеей об Украине как антироссийской стране. Почему не может быть примирения? Украину надо деукранизировать", - сказал Мангушев.

"Все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены", - добавил он.

Russian neo-#Nazi Igor Mangushev, who performed, as he said, with the skull of a defender of #Azovstal, was seriously wounded in the back of the head in the #Luhansk region.



He openly called for the killing of Ukrainians, including children. pic.twitter.com/942EZBG6ST — NEXTA (@nexta_tv) February 4, 2023