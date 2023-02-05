Эксперты по кибербезоапсности советуют удалить из телефона 12 приложений

Указывается, что некоторые из этих приложений очень популярны, их загружали более пяти миллионов раз по всему миру.

Часть удаленных приложений - это те, которые обещали пользователям различные бонусы за выполнение упражнений. Например, при ходьбе и гимнастике приложение выставляло больше баллов и предоставляло бесплатные награды. Когда большинство пользователей пытались получить эти награды, они были заблокированы или должны были смотреть бесконечную рекламу, ничего не получая в реальности.

The Express сообщает, что на платформе Play по-прежнему остается одно из трех приложений, которые используют подобную тактику.

Поэтому эксперты рекомендуют удалить эти приложения как можно быстрее: Lucky Step - Walking Tracker - загружено более 10 миллионов раз, WalkingJoy (5 млн скачиваний), Lucky Habit: Health Tracker (5 млн раз; все еще доступна на платформе Play).

Следующие приложения, удаленные из серверов Google, постарались добывать личные данные пользователей с помощью фишинга. Фишинг - это попытка обмануть пользователей и заставить их сделать "неправильные вещи", например, щелкнуть на сомнительные ссылки, которые загрузят вредные программы или направят на вредные домашние страницы.

Ссылаясь на Dr.Web, часть фальшивых приложений была создана как инвестиционные инструменты, а также простые и вызывающие зависимость игры. Например, чтобы начать игру, пользователи должны были вводить личные данные при регистрации, необходимые для связи со специалистами. Все эти приложения удалены из Play Store, поэтому они должны быть немедленно удалены из телефонов:

- Golden Hunt, Reflector, Seven Golden Wolf blackjack (все - около 100 000 скачиваний); - Unlimited Score, Big Decisions (обе - около 50 000 скачиваний); - Jewel Sea, Lux Fruits Game, Lucky Clover (все - около 10 000 скачиваний).