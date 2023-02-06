В понедельник, 6 февраля, первая леди Украины отмечает свое 45-летие. В этот день президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил супругу, пишет УНИАН.
Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения
Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения
Личные строки Зеленский опубликовал в своем Telegram, обратившись к "любимой ЕВ".
"Дорогая моя ЕВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и победу. За то, что ты делаешь меня сильнее. За все годы, часы, минуты… и еще раз за этот год. Как ты представляла Украину", - приводит слова Зеленского издание.
В конце украинский лидер добавил, что очень любит супругу.
"Желаю, люблю, поздравляю! Любимая ЕВ, твой ВА", - написал Зеленский.
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