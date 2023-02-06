Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения

"Дорогая моя ЕВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и победу. За то, что ты делаешь меня сильнее. За все годы, часы, минуты… и еще раз за этот год. Как ты представляла Украину", - приводит слова Зеленского издание.