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Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения

rus.tvnet.lv
Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения
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Елена Зеленская
Елена Зеленская Фото: Reuters/ScanPix

В понедельник, 6 февраля, первая леди Украины отмечает свое 45-летие. В этот день президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил супругу, пишет УНИАН. 

Личные строки Зеленский опубликовал в своем Telegram, обратившись к "любимой ЕВ".

"Дорогая моя ЕВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и победу. За то, что ты делаешь меня сильнее. За все годы, часы, минуты… и еще раз за этот год. Как ты представляла Украину", - приводит слова Зеленского издание.

В конце украинский лидер добавил, что очень любит супругу.

"Желаю, люблю, поздравляю! Любимая ЕВ, твой ВА", - написал Зеленский.

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