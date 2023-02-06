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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Солдаты НВС вернулись к своим семьям после миссии в Косово

rus.tvnet.lv
Солдаты НВС вернулись к своим семьям после миссии в Косово
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Фото: seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija

В воскресенье, 5 февраля, солдат Национальных вооруженных сил (НВС), вернувшихся из международной операции в Косово, на военной базе в Адажи встретили семьи, сообщает портал военных новостей Sargs.lv.

Семьи с детьми, друзья, близкие с воздушными шарами и подарками собрались на военной базе Адажи - солдаты НВС вернулись домой после полугодовой миротворческой операции НАТО KFOR в Косово.

Галерея: Солдаты НВС вернулись из Косово

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Солдат также торжественно приветствовали министр обороны Инара Мурниеце, командир НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш и командир механизированной бригады Сухопутных войск полковник НВС Сандрис Гаугерс, большинство из них также были награждены специальной благодарственной грамотой, почетным знаком и памятной монетой - за профессиональное и самоотверженное выполнение своих обязанностей в Косово и несение имени Латвии в мир.

На парадном плацу стояли 130 солдат, несколько часов назад вернувшихся из Косово.

Знаменитый рыжий кот Адажской базы Булта первым приветствовал возвратившихся домой военнослужащих.

"С таким трепетом мы следили за тем, как у вас там дела. Мы получили отзывы о латышских солдатах в Косово как о профессиональных и надежных.

Большое удовлетворение и гордость за это, потому что латвийские солдаты вместе с силами НАТО помогают поддерживать мир в Косово, и вы также несете имя Латвии в мир", - сказала министр обороны, добавив, что за каждым профессиональным солдатом стоит его семья и близкие, поэтому она выразила им свою благодарность.

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