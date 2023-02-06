Спецслужбы оценивают основания для лишения Авена латвийского гражданства

Оценка продолжается уже некоторое время, и в настоящее время ожидается заключение служб безопасности.

В апреле прошлого года Сейм принял поправки к закону о гражданстве о лишении гражданства Латвии лиц, которые оказывали какую-либо поддержку странам и лицам, совершившим действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств.

Уже в прошлом году тогдашний министр юстиции Янис Борданс призвал тогдашнего министра внутренних дел Кристапа Эклонса не затягивать рассмотрение вопроса о лишении гражданства Авена, который включен в списки лиц, подпадающих под международные санкции за поддержку действий России против Украины.

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году, а в 2012 году был награжден орденом Трех звезд. После вторжения России в Украину орденский капитул постановил лишить Авена ордена, а вскоре после этого сенат Латвийского университета лишил его звания почетного доктора.

Ранее RUS TVNET писал, что миллиардер Петр Авен в декабре находился в Латвии.

Об этом свидетельствуют фотографии, где видно, что мэр Огрского края Эгил Хелманис в декабре встречался с Петром Авеном в его собственности в Латвии. Встречу оба подтверждают. Письма поддержки Авену писали экс-президент Берзиньш, а также бывшие министры Ронис и Биркавс.