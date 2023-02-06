Органы безопасности Латвии проводят оценку, есть ли основания для лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена, подтвердили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.
Спецслужбы оценивают основания для лишения Авена латвийского гражданства
Оценка продолжается уже некоторое время, и в настоящее время ожидается заключение служб безопасности.
В апреле прошлого года Сейм принял поправки к закону о гражданстве о лишении гражданства Латвии лиц, которые оказывали какую-либо поддержку странам и лицам, совершившим действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств.
Уже в прошлом году тогдашний министр юстиции Янис Борданс призвал тогдашнего министра внутренних дел Кристапа Эклонса не затягивать рассмотрение вопроса о лишении гражданства Авена, который включен в списки лиц, подпадающих под международные санкции за поддержку действий России против Украины.
Авен получил гражданство Латвии в 2016 году, а в 2012 году был награжден орденом Трех звезд. После вторжения России в Украину орденский капитул постановил лишить Авена ордена, а вскоре после этого сенат Латвийского университета лишил его звания почетного доктора.
Ранее RUS TVNET писал, что миллиардер Петр Авен в декабре находился в Латвии.
Об этом свидетельствуют фотографии, где видно, что мэр Огрского края Эгил Хелманис в декабре встречался с Петром Авеном в его собственности в Латвии. Встречу оба подтверждают. Письма поддержки Авену писали экс-президент Берзиньш, а также бывшие министры Ронис и Биркавс.
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