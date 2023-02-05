Фотографии свидетельствуют о том, что мэр Огрского края Эгил Хелманис в декабре встречался с Петром Авеном в его собственности в Латвии. Встречу оба подтверждают. Письма поддержки Авену писали экс-президент Берзиньш, а также бывшие министры Ронис и Биркавс, сообщает передача Nekā personīga.
Миллиардер Петр Авен в декабре находился в Латвии
Показом коллекции произведений искусства находящегося под санкциями гражданина Латвии и России Петра Авена мэр Огрского края Эгил Хелманис планировал отметить юбилей Огре.
Против такой выставки выступили как члены партии Хелманиса (Национальное объединение), так и Министерство иностранных дел, и в последний момент выставка была отменена.
Выставка работ из личной коллекции подверженного санкциям человека могла бы создать как в Латвии, так и в международном сообществе ошибочное представление о выражении поддержки лицу, приближенному к российскому преступному режиму. В распоряжении Nekā personīga есть также фотографии, которые свидетельствуют о том, что мэр Огрского края сам встречался с Петром Авеном.
Петр Авен - один из олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина. Он является акционером Alfa Group, в которую входит один из крупнейших российских банков Alfa Bank. Авен был в кругу 50 самых богатых предпринимателей России, которые регулярно встречались с хозяином Кремля, в том числе и 24 февраля прошлого года.
Его дружба с Путиным зародилась в начале 90-х годов, когда, будучи министром внешних экономических связей, он помог Путину, тогдашнему заместителю мэра Санкт-Петербурга, прикрыть коррупционную аферу с фиктивной поставкой городу продовольствия на сумму 100 миллионов долларов. Старшая дочь Путина Мария руководила благотворительным проектом Alfa-Endo, финансируемым Alfa Bank.
Европейский союз в прошлом году включил в санкционный список Авена, поскольку он активно и финансово поддерживал, а также получал выгоду от лиц, принимающих решения в России, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.
В Латвии у Авена заморожены не только банковские активы, но и недвижимость в Риге на улице Валдемара, где он начал выставлять свою коллекцию фарфора и искусства. А также почти 60 гектаров земли в Лаздонской волости и его современное поместье Клаугю с несколькими зданиями и вертолетной площадкой.
Доступ к имуществу обременен и в других странах Европы - итальянская полиция арестовала частично принадлежащую Авену виллу в Сардинии, заморожена его собственность в Лондоне.
Авен не осудил действия Путина и вместе с деловым партнером Михаилом Фридманом вступил в попытки Кремля отменить западные санкции. Свое включение в список санкций он оспорил в суде Европейского союза.
Среди аргументов миллиардера есть, например, такие: Совет Европейского союза не доказал ни то, что он является выдающимся предпринимателем, ни то, что он влиятельный, ни то, что он действует в таких экономических секторах, которые являются существенным источником доходов для правительства Российской Федерации.
13 января этого года Авен при посредничестве присяжного адвоката Андриса Малендерса направил в Министерство юстиции и Министерство иностранных дел письмо, в котором выразил недовольство тем, что Латвия вступила в этот процесс.
Якобы санкции против него являются необоснованными, и Латвия обязана пересмотреть свою позицию по этому делу. В противоположность сказанному в делопроизводстве, что Петр Авен публично не отгородился от решения администрации Владимира Путина о российском вторжении в Украину, ряд доказательств свидетельствует о другом.
В качестве доказательства адвокат Авена упоминает показания многих известных в России и Украине бывших политиков, журналистов, диссидентов и активистов по правам человека.
Среди людей, которые выразили поддержку Авену осенью прошлого года в форме писем, есть и три бывших должностных лица Латвии - бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, экс-минстр сообщения и внешних дел Айвис Ронис, а также бывший премьер-министр, министр юстиции и иностранных дел Валдис Биркавс.
Петру Авену не запрещен въезд в Латвию. Наряду с гражданством России он также является гражданином Латвии.
Об обстоятельствах получения гражданства Авеном в свое время расследование проводил KNAB. Дело завершилось, взятка не была констатирована, но было обнаружено особое расположение правления PMLP к Авену. Записанные беседы бывшего руководителя PMLP с политиком Эдгаром Яунупсом, который в дальнейшем по вопросу о гражданстве Авена связался со строительным подрядчиком Гунтисом Рависом, были более чем двусмысленными.
Уже сразу после начала войны начались дискуссии о том, следует ли оставить Авену гражданство. В апреле прошлого года Сейм принял поправки о лишении гражданства Латвии лиц с двойным гражданством, которые оказывали различную поддержку государствам-агрессорам.
Изменения в Законе о гражданстве предусматривали, что решение о лишении гражданства Латвии принимает PMLP на основании заключения служб государственной безопасности.
Ни Бюро по защите Конституции, ни Служба государственной безопасности не сообщили программе, проходит ли сейчас проверка Авена.
Неофициальная информация свидетельствует о том, что в "черный список" в связи с рисками разведки включен управляющий Klauģu muiža гражданин России Алексей Гапонов. Он координировал хозяйственные работы в собственности Авена, а также вопросы внутренней безопасности.
Второй связанный с Авеном человек, которому тоже запрещено въезжать в Латвию, - руководитель службы внутренней безопасности Klauģu muiža Владимир Смирнов. Смирнов несет ответственность за охранную работу и на других предприятиях Авена в России, а также руководит связанными с Авеном предприятиями в России. Оба находящихся в "черном списке" поддерживают агрессию России в Украине.
У Авена в Латвии заморожены не только средства в банках и собственность. Его благотворительные организации, в том числе учрежденный им фонд Paaudze, также подвержены санкциям. Служба государственных доходов в прошлом году лишила фонд статуса организации общественного блага. Но он не ликвидирован.
Накануне годовщины жестокого вторжения России мэр Огрского края Эгил Хелманис в сотрудничестве с фондом Огрского художественного и исторического музея намеревался выставить принадлежащие Авену фарфоровые произведения латышского искусства.
Коллекция, которую мэр называет уникальной и ранее не виденной, 8 лет назад выставлялась в Мадоне, также она была выставлена в Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе и Риге. Если бы произведения искусства привезли в Огрский музей, их надо было бы застраховать.
Обычно эти расходы покрываются музеем. В данном случае это сделало бы самоуправление Огрского края, так как музей отказался от заключения любых договоров с подверженным санкциям фондом. За нарушение санкций может также угрожать уголовная ответственность. Наказание в таком случае может относиться и к самоуправлению.
Для правительства запланированная выставка стала неприятным сюрпризом. Как и для членов партии Хелманиса. Под давлением общества выставку отменили. А мэр Огрского края, которому Авен искренне благодарен за идею выставки, считает, что поступил правильно. И что теперь мы направляем санкции на работы латышских художников.
Работники Огрского музея истории и искусства от отмененной в последний момент выставки отгораживаются. Для музея неприемлем призыв не смешивать искусство с политикой.
Кроме того, из-за этой выставки была отменена другая запланированная выставка работ жителя края. В социальных сетях разразился спор, потому что мэр Огре оскорбил работников музея лицемерием, что им было известно, кому принадлежат работы. Это неправда. Но как подтверждение своей позиции Хелманис в социальных сетях добавил переписку с руководителем музея вместе с более чем 100 фотографиями. В них видна коллекция фарфора Авена, которую мэр прислал руководству музея в конце декабря.
Для создания сюжета программа Nekā personīga попросила ознакомиться с этими фотографиями.
На них видны принадлежащие Авену фарфоровые произведения в месте, напоминающем интерьер усадьбы Авена Klauģu muiža. В поле виден зимний ландшафт. Фарфоровые работы размещены в стеклянных витринах. В отблеске виден также человек, который фотографирует. Он похож на мэра Огрского края Эгила Хелманиса.
На двух фотографиях отражение напоминает хозяина коллекции. И, скорее всего, это Петр Авен.
В конце недели с передачей связался мэр Огрского края Эгил Хелманис. Он сказал, что в интервью не понял вопроса. Он встречался с Петром Авеном в декабре прошлого года в собственности миллиардера в Латвии.
Хелманис интересовался позицией Авена по войне России в Украине и тем, почему миллиардер был в Кремле у Путина 24 февраля, в первый день войны. В усадьбу Авена Хелманис ездил один. При посредничестве фонда эту встречу подтвердил и Авен. И упомянул то же самое, что и Хелманис. Ему жаль, что замысел выставки вызвал негативную реакцию. По словам банкира, у него не было тайного намерения.
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