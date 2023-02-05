Миллиардер Петр Авен в декабре находился в Латвии

Изменения в Законе о гражданстве предусматривали, что решение о лишении гражданства Латвии принимает PMLP на основании заключения служб государственной безопасности.

Ни Бюро по защите Конституции, ни Служба государственной безопасности не сообщили программе, проходит ли сейчас проверка Авена.

Неофициальная информация свидетельствует о том, что в "черный список" в связи с рисками разведки включен управляющий Klauģu muiža гражданин России Алексей Гапонов. Он координировал хозяйственные работы в собственности Авена, а также вопросы внутренней безопасности.

Второй связанный с Авеном человек, которому тоже запрещено въезжать в Латвию, - руководитель службы внутренней безопасности Klauģu muiža Владимир Смирнов. Смирнов несет ответственность за охранную работу и на других предприятиях Авена в России, а также руководит связанными с Авеном предприятиями в России. Оба находящихся в "черном списке" поддерживают агрессию России в Украине.

У Авена в Латвии заморожены не только средства в банках и собственность. Его благотворительные организации, в том числе учрежденный им фонд Paaudze, также подвержены санкциям. Служба государственных доходов в прошлом году лишила фонд статуса организации общественного блага. Но он не ликвидирован.

Накануне годовщины жестокого вторжения России мэр Огрского края Эгил Хелманис в сотрудничестве с фондом Огрского художественного и исторического музея намеревался выставить принадлежащие Авену фарфоровые произведения латышского искусства.