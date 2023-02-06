Не надо бежать впереди паровоза - этим выражением можно охарактеризовать тот шум, который подняли лесовладельцы в конце января в связи с ограничениями на использование древесины для отопления. Об этом пишет Latvijas Avīze.
Действительно ли запретят отапливать древесиной?
Речь идет об изменениях в директиве о возобновляемых источниках энергии, которые предусматривают некоторые новые ограничения на использование лесной биомассы всего через несколько лет.
Обсуждения по этому поводу все еще идут, но лесовладельцы, не дожидаясь окончательного решения, присоединились к протестам богатых лесами скандинавских стран, направив соответствующее письмо чиновникам в Брюсселе. В письме говорится о новом понятии "первичная лесная биомасса", которое также включает дрова и не было достаточно разъяснено широкой публике, что и стало причиной для заблуждений о всеобщем запрете дров для отопления.
Однако дыма без огня не бывает и повод для беспокойства действительно есть, но не для частных домов,
а для крупных муниципальных котельных на щепе, которые, кстати, рассчитывают на инвестиции и значительную финансовую поддержку для увеличения мощности.
Новые правила значительно сократят эту поддержку, например, поддержку не смогут получить установки по сжиганию древесины мощностью более 7,5 МВт, что касается всех котельных в крупных городах.
При этом в частных домах по-прежнему будет разрешено топить дровами, для них не готовятся никакие ограничения.
Однако есть и нюанс, а именно весь объем сжигаемой первичной древесины (и дров) будет включен в общий баланс возобновляемых энергоресурсов соответствующей страны. Европейский парламент уже установил лимит доли первичной древесины в общем балансе энергопотребления, и он зафиксирован на уровне потребления 2017-2022 годов.
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