Грузинский суд не поверил, что Саакашвили тяжело болен, и отказался его освободить

Адвокаты Саакашвили обратились с ходатайством в суд 1 декабря. Они требовали освобождения Саакашвили или отсрочки наказания, ссылаясь на его тяжелые болезни.

О тяжелом состоянии и диагнозах говорили и опрошенные в суде международные и грузинские специалисты, подготовившие заключения и участвовавшие в экспертизе Саакашвили по запросу его адвокатов, а также специалисты экспертной группы, созданной при Народном защитнике для оценки медицинского обслуживания Саакашвили.

Власти говорят, что Саакашвили получает необходимую и своевременную медицинскую помощь, и обвиняют его самого в нанесении вреда своему здоровью для того, чтобы выйти на свободу.

Саакашвили, который сейчас имеет украинское, а не грузинское гражданство, был задержан вскоре после возвращения в Грузию осенью 2021 года. Здесь он обвиняется по нескольким уголовным статьям, по двум из которых он был еще до возвращения в Грузию заочно приговорен к шести годам заключения.

Сам он называет себя "узником Путина" и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам.

Судебное слушание оказалось "сплошной шуткой", написал он на своей странице в фейсбуке, отметив, что суд поверил не группе ведущих международных врачей, а экспертам со стороны властей, которые не удосужились его даже увидеть.