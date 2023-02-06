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Видеокамеры и датчики движения: Польша готовится к наплыву нелегалов из РФ

rus.tvnet.lv
Видеокамеры и датчики движения: Польша готовится к наплыву нелегалов из РФ
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Граница. Иллюстративное фото
Граница. Иллюстративное фото Фото: Fotokon/Shutterstock

Польша вскоре начнет строительство электронного забора на границе с Калининградской областью России на фоне опасений, что Москва и Минск могут вновь прибегнуть к помощи нелегальных иммигрантов для дестабилизации Европейского союза (ЕС).

Длина забора составит примерно 200 километров, он будет оснащен видеокамерами и датчиками движения, сообщает агентство РАР.

Строительные работы начнутся в марте, сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальска.

"Пограничники смогут контролировать границу", - сказала Михальска, добавив, что алгоритмы детектора позволят отличать животных от людей, которые действительно пытаются незаконно пересечь границу.

Польша готовится к возможности повторения ситуации 2021 года, когда тысячи нелегалов из Африки и Ближнего Востока пытались проникнуть в страну при поддержке белорусских властей.

Однако ситуация на польско-российской границе на данный момент стабильная и спокойная, признал представитель регионального отделения Пограничной службы.

В прошлом году польские пограничники сообщили лишь об 11 попытках незаконного пересечения границы из Калининградской области.

По требованию Пограничной службы польская армия с ноября прошлого года устанавливает спиральный забор из колючей проволоки вдоль границы с Калининградской областью.

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