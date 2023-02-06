Видеокамеры и датчики движения: Польша готовится к наплыву нелегалов из РФ

Длина забора составит примерно 200 километров, он будет оснащен видеокамерами и датчиками движения, сообщает агентство РАР.

Строительные работы начнутся в марте, сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальска.

"Пограничники смогут контролировать границу", - сказала Михальска, добавив, что алгоритмы детектора позволят отличать животных от людей, которые действительно пытаются незаконно пересечь границу.

Польша готовится к возможности повторения ситуации 2021 года, когда тысячи нелегалов из Африки и Ближнего Востока пытались проникнуть в страну при поддержке белорусских властей.

Однако ситуация на польско-российской границе на данный момент стабильная и спокойная, признал представитель регионального отделения Пограничной службы.

В прошлом году польские пограничники сообщили лишь об 11 попытках незаконного пересечения границы из Калининградской области.

По требованию Пограничной службы польская армия с ноября прошлого года устанавливает спиральный забор из колючей проволоки вдоль границы с Калининградской областью.