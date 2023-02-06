Чтобы сделать структуру Latvijas pasts более подходящей для достижения стратегических целей и развития внутреннего сотрудничества, в компании планируются большие изменения, сказал в интервью агентству LETA председатель правления Latvijas pasts Марцис Вилцанс.
В Latvijas pasts планируются большие перемены
Он пояснил, что первые изменения в управлении произошли тогда, когда был объявлен конкурс на должности членов правления, поскольку количество членов правления было изменено, а сферы деятельности новых членов правления были четко обозначены.
"Это уже был большой шаг вперед, и теперь, с одобрением нового правления, мы должны претворить его в жизнь. Это будет еще одно большое изменение в самой компании и на других уровнях", - сказал Вилцанс.
Председатель правления Latvijas pasts пояснил, что пересматривается и среднесрочная стратегия предприятия.
"В связи с изменением зон ответственности и количества членов правления, произойдут изменения в структуре компании, которую мы постараемся сделать более адекватной для достижения стратегических целей и развития внутреннего сотрудничества.
Мы достаточно крупная по латвийским меркам компания с множеством различных структурных единиц и представительств по всей Латвии. В компании разные направления бизнеса, что, безусловно, также требует взаимного сотрудничества", - сказал Вилцанс.
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