В Latvijas pasts планируются большие перемены

Он пояснил, что первые изменения в управлении произошли тогда, когда был объявлен конкурс на должности членов правления, поскольку количество членов правления было изменено, а сферы деятельности новых членов правления были четко обозначены.

"Это уже был большой шаг вперед, и теперь, с одобрением нового правления, мы должны претворить его в жизнь. Это будет еще одно большое изменение в самой компании и на других уровнях", - сказал Вилцанс.

Председатель правления Latvijas pasts пояснил, что пересматривается и среднесрочная стратегия предприятия.

"В связи с изменением зон ответственности и количества членов правления, произойдут изменения в структуре компании, которую мы постараемся сделать более адекватной для достижения стратегических целей и развития внутреннего сотрудничества.

Мы достаточно крупная по латвийским меркам компания с множеством различных структурных единиц и представительств по всей Латвии. В компании разные направления бизнеса, что, безусловно, также требует взаимного сотрудничества", - сказал Вилцанс.