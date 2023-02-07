Рамона Петравича о своем неофициальном титуле "самого сексуального депутата"

"Это не неприятно, но натолкнуло меня на интересные мысли, потому что как только женщина выглядит не так, как обычно в политике - серая, неприметная, с брошью на груди, все внимание направлено на тебя", - поделилась своими мыслями Петравича.

Говорят, Петравича получила этот титул после эротической фотосессии в журнале Klubs. Однако Петровича поправила, что этот титул она получила с первой сессией Сейма.

После того, как фотосессия была обнародована, многие поддержали ее, но не было недостатка и в критиках.

В то время Петравича не уклонялась от комментариев по поводу своего выбора позировать для эротического журнала. Она сказала по этому поводу: "Нужно отказаться от стереотипа о том, что политик должен быть идеальным. […] Политик не обязан быть похожим на бабушку, она не тучная дама в костюме с брошью на груди. Политик - это женщина, независимо от ее положения или профессии.

Я была первым политиком в Латвии, который осмелился сделать что-то подобное, потому что я в первую очередь женщина, а во вторую - политик.

Я, конечно, думала, прежде чем принять решение, зная, какой резонанс вызовет эта фотосессия. После того, как она была опубликована, я получила много писем от женщин и мужчин. Они прочитали это сообщение, я рада за это! Они говорили спасибо. Так я вдохновляла женщин. Это бунт против того, чтобы судить женщину по ее внешности и возрасту", - заявила Петравича.

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