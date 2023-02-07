Фото ⟩ Фотографии полностью обнаженной Эмили Ратаковски вызвали восторг в Cети

В своем аккаунте известная модель поделилась снимками со свежей фотосессии, на которых она предстала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками. Правда, среди целой серии снимков нашлись и такие, на которых Эмили хоть минимально, но одета. Создается впечатление, что это не предел откровенности. Похоже, что модель еще порадует своих поклонников.

Стоит отметить, что звезда недавно сменила имидж и состригла свои длинные волосы. Новый смелый образ также вызвал фурор среди подписчиков звезды. Молодая мама накануне дебютировала со стрижкой боб и челкой на показе Marc Jacobs в Нью-Йорке.

Напомним, что RUS TVNET уже писал о том, что американская модель и актриса Эмили Ратаковски в этом году впервые стала мамой. Сейчас она готовится к выпуску своей книги "Мое тело", в которой, помимо прочего, расскажет о том, как проходила ее беременность. Издание Time опубликовало отрывок из готовящейся работы, в котором звезда описала интимные подробности своих родов.