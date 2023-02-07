Эстония официально отозвала посла в России; он уже покинул резиденцию

Лайдре занимал должность посла Эстонии в России с июня 2018 года.

Во вторник посольство Эстонии в Москве проинформировало в соцсетях, что посол прощается с коллегами. В то же время закрывать посольство Эстония не планирует.

Как уже сообщалось, Маргус Лайдре был вызван в МИД России в середине января, где ему был выражен решительный протест в связи с действиями эстонских властей, и 7 февраля ему было приказано покинуть Россию.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу тогда же заявил, что Эстония не отступит от своего принципа эквивалентности, а это значит, что 7 февраля Эстонию должен будет покинуть и российский посол.

"Эстония приняла к сведению решение России понизить дипломатическое представительство до уровня временного поверенного в делах. Эстония исходит в отношениях с Россией от принципа паритета от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллинне уедет одновременно с послом Эстонии 7 февраля", - заявил Рейнсалу в январе.

"Шаги России не мешают нам продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, которая уже почти год борется за свой суверенитет и нашу общую безопасность. Мы продолжим поддерживать Украину в ситуации, когда Россия планирует крупномасштабные атаки, и призываем другие страны-единомышленники увеличить помощь Украине", - добавил глава МИД Эстонии.

Эстония 11 января проинформировала посла РФ о решении, в соответствии с которым Россия должна к 1 февраля сократить число сотрудников своего посольства в Таллинне до восьми дипломатов и 15 командированных человек административного, технического и обслуживающего персонала.

Аналогичным образом понизила свои отношения с Россией и Латвия. Послу РФ в этой стране предписано покинуть ее до 24 февраля, даты начала вторжения России в Украину.