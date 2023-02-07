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СЗК не поддержит Левитса и планирует выдвинуть своего кандидата в президенты

rus.tvnet.lv/LETA
СЗК не поддержит Левитса и планирует выдвинуть своего кандидата в президенты
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Председатель фракции СЗК Улдис Аугулис
Председатель фракции СЗК Улдис Аугулис Фото: Zane Bitere / LETA

Фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме планирует выдвинуть своего кандидата на пост президента Латвии, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении представитель фракции Улдис Аугулис.

Это означает, что СЗК не поддержит кандидатуру нынешнего президента Латвии Эгила Левитса для переизбрания на этот пост.

"Мы не поддерживали Левитса и на предыдущих выборах. В настоящее время мы дискутируем о кандидате в президенты. Скорее всего, мы выдвинем своего кандидата. До мая мы сформулируем свое мнение", - сказал Аугулис.

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