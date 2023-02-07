Фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме планирует выдвинуть своего кандидата на пост президента Латвии, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении представитель фракции Улдис Аугулис.
СЗК не поддержит Левитса и планирует выдвинуть своего кандидата в президенты
СЗК не поддержит Левитса и планирует выдвинуть своего кандидата в президенты
Это означает, что СЗК не поддержит кандидатуру нынешнего президента Латвии Эгила Левитса для переизбрания на этот пост.
"Мы не поддерживали Левитса и на предыдущих выборах. В настоящее время мы дискутируем о кандидате в президенты. Скорее всего, мы выдвинем своего кандидата. До мая мы сформулируем свое мнение", - сказал Аугулис.
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