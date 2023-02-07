СЗК не поддержит Левитса и планирует выдвинуть своего кандидата в президенты

Это означает, что СЗК не поддержит кандидатуру нынешнего президента Латвии Эгила Левитса для переизбрания на этот пост.

"Мы не поддерживали Левитса и на предыдущих выборах. В настоящее время мы дискутируем о кандидате в президенты. Скорее всего, мы выдвинем своего кандидата. До мая мы сформулируем свое мнение", - сказал Аугулис.