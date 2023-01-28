Видео ⟩ Не только Левитс: кандидаты в президенты будут у нескольких партий

Президиум Сейма и совет фракций должны согласовать конкретную дату президентских выборов. Менее четырех лет назад кандидатуру Левитса выдвинули члены тогдашних коалиционных партий. Произойдет ли это и в этот раз, пока неясно.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс поясняет, что в публичном пространстве Левитс пока публично не говорил, готов ли он снова баллотироваться. Совместного решения со стороны Национального объединения не было. Однако, судя по активности Левитса, это решение будет положительным, констатирует Дзинтарс.

Партия "Единство" не планирует выдвигать своего кандидата в президенты, так как не хочет нарушать баланс партий на самых высоких должностях в стране. Насчет кандидатуры Левитса в партии решение пока не приняли.

"Если говорить о позиции Левитса по вопросам безопасности, особенно после российского вторжения в Украину, то в вопросах безопасности Левитс был сильной опорой Латвии", - сказал председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Айнарс Латковскис.

Своего кандидата будут выдвигать представители "Объединенного списка" (ОС), и это будет не Левитс. Партия пока не сообщила, кем будет кандидат.

"Было бы некорректно сообщать какие-либо подробности до того, как мы приняли окончательное решение и до того, как это лицо дало 100-процентное согласие", - пояснил председатель фракции Сейма "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

Оппозиционные партии - Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные" обещают выдвинуть своего кандидата. СЗК обещает объявить его на партийном съезде в апреле.

Неофициальные подсчеты показывают, что у сторонников переизбрания Левитса чуть больше 40 из необходимого как минимум 51 голосов, сообщает Panorāma.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)