Рейд полиции: пьяная водитель застряла на обочине и "летчик" на Островном мосту

Журналисты LTV и стражи порядка отправились в рейд в ночь с пятницы на субботу. Первого пьяного водителя удалось задержать еще до полуночи. Задержанная женщина была агрессивной. Был разрушен участок забора, а жителей многоэтажного дома разбудило рычание мотора. Машина застряла на обочине, водитель газовала и газовала.

В этом случае водитель отделалась административным наказанием, так как отметка в 1,5 промилле превышена не была. Впрочем, женщина на несколько лет потеряла права.

Полицейские отмечают, что иногда даже возможность потерять машину или влипнуть в серьезные неприятности, так как придется покрывать стоимость машины, не удерживает водителей от того, чтобы садиться пьяными за руль.

Рейд продолжился, и внимание полиции привлекли веселые ездоки, которые махали руками из окна. Пили все, за исключением водителя. В этом случае - только предупреждение за неочищенный снег на крыше.

За нарушение скорости стражи порядка задержали водителя на Островном мосту в Риге. "Вместо разрешенных 70 км/час ехал 131 км/час, превысил в жилом месте более чем на 51 км/час. Права отобраны, за руль нельзя. Штраф - 360-460 евро, применили 400 евро". Полет по Островному мосту обойдется в солидную сумму, так как еще нужно ждать и штрафа от фоторадара.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: