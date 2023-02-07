Рукс: Суровые наказания для пьяных водителей снижают число нарушений

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения признал, что, несмотря на то, что практически ежедневно на дорогах Латвии ловят водителей в состоянии сильного алкогольного опьянения, в целом в ситуации наблюдается улучшение.

Начальник полиции пояснил, что в прошлом году стражи порядка в течение недели фиксировали примерно 70-80 таких нарушений, в свою очередь в первые недели этого года фиксировалось менее 50 таких нарушений в неделю.

Впрочем, Рукс призвал пока что не спешить с воводами по поводу последствий новой системы штрафов, так как норма о более суровых наказаниях для пьяных водителей вступила в силу относительно недавно.

Напомним, 25 ноября прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению им, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.

Кроме того, конфискуется транспортное средство, если владелец управлял им в состоянии сильного алкогольного опьянения или отказался от проверки на присутствие опьяняющих веществ в организме. В случае, если транспортное средство принадлежит другому человеку, то с виновника взыскивается полная или частичная его стоимость.