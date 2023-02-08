Послание Байдена Конгрессу: Америка выдержала испытание Путиным и продолжит поддерживать Украину

"Вторжение Путина стало испытанием на века - продолжил американский президент. - Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира. Будем ли мы отстаивать самые базовые принципы? Будем ли мы защищать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей свободно от тирании? Будем ли мы отстаивать защиту демократии? Ведь такая защита важна для нас, она сохраняет мир и предотвращает сезон охоты для всех потенциальных агрессоров, угрожающих нашей безопасности и процветанию".

"Год спустя мы знаем ответ. Да, будем отстаивать. Уже отстаиваем. Вместе мы сделали то, что Америка делает в свои лучшие моменты. Мы возглавили. Мы объединили НАТО. Мы собрали глобальную коалицию. Мы противостояли агрессии Путина. И мы встали рядом с украинским народом", - сказал Байден.

Посол Украины в США Оксана Маркарова (в центре) Фото: Reuters

Он обратился к находившейся в зале Оксане Маркаровой, послу Украины в США, и попросил собравшихся поприветствовать ее аплодисментами.