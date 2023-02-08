Фото ⟩ Продолжается тушение пожара на заводе по производству дронов

Уже сообщалось, что в службу поступил вызов на место происшествия во вторник, 7 февраля, около 15:00.

После 19:00 пожарные ограничили распространение пламени, но работы по слому конструкций и поливу продолжились.

Галерея: Пожар на предприятии Edge Autonomy

В настоящее время выяснилось, что двухэтажное производственное здание горело на площади 600 квадратных метров, а расположенная рядом продукция - на площади 20 квадратных метров. Под влиянием жара были повреждены три автомобиля.

По информации медиков, двое пострадавших при пожаре доставлены в больницу, а одному оказана помощь на месте.

К работам по тушению привлечены почти 50 пожарных, девять автоцистерн, три трапа и автохимовоз, а также пожарная команда международного аэропорта "Рига" с автоцистерной и личным составом.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 40 вызовов - 17 на пожар, 12 на спасательные работы, 11 вызовов были ложными.

Во вторник вечером в VUGD поступил вызов на улицу Ригас в Гулбене, где в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома загорелись предметы домашнего обихода и кровать. До приезда VUGD из горящей квартиры эвакуировался один человек, пожарные эвакуировали из здания еще 11 человек.