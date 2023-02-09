Пропавших без вести в Латвии становится все больше?

Вышел из дома и не вернулся... Никому не сообщил... Известные общественности обстоятельства исчезновения пропавших без вести в некотором смысле схожи. Некоторые случаи, когда обстоятельства исчезновения особенные, звучат громче. В соцсетях пишут, что "в последнее время все чаще пропадают молодые люди". Но действительно ли это так? Разбирался портал Apollo.lv.
7 декабря прошлого года со своего места работы, из здания Латвийского телевидения на Закюсале, вышел журналист Кристерс Дзинтарс 2000 года рождения. О нем до сих пор нет никаких вестей. В ночь на 1 января 2023 года без вести пропал 20-летний Хельвис Курситис. На променаде в Кенгарагсе были найдены некоторые его вещи, а также известно, что кто-то следил за ним. До сих пор обстоятельства исчезновения обоих молодых людей неизвестны, а расследования продолжаются.
Что известно о деле Кристерса Дзинтарса
Старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Гита Гжибовска рассказывает: "7 декабря 2022 года был начат уголовный процесс. На начальном этапе были проведены как процессуальные действия, так и меры по физическому поиску, а именно обыски берегов Даугавы, дважды привлекались сотрудники VUGD, которые сканировали русло Даугавы, но безрезультатно. В настоящее время продолжаются процессуальные действия, направленные на поиск лица.
До сих пор в ходе следствия не поступало информации о том, что исчезновение Кристерса Дзинтарса связано с уголовным преступлением, направленным против него".