Пропавших без вести в Латвии становится все больше?

Bezvests.lv планирует собственные поисковые мероприятия, координируя свою деятельность с Государственной полицией. Ирина Бруниня подчеркивает: "Мы всего лишь помощники Государственной полиции". Поэтому представители общества не разрабатывают и не проверяют версии исчезновения людей, а действуют по принципу вероятности, учитывая имеющуюся у общественности информацию.

О статистике пропавших

Илзе Юревица, заместитель начальника отдела по связям с общественностью Государственной полиции, говорит: "Нет оснований выдвигать какие-либо теории о "загадочном исчезновении молодых людей". Предлагаем не делать субъективных предположений, а выслушать пояснения специалистов".

Комментируя статистику разыскиваемых за последние три года, Илзе Юревица подчеркивает: существенных колебаний нет. "Даже если оценивать ситуацию с пропавшими без вести в целом и их динамику за более длительный период времени, то ситуация из года в год достаточно схожа и, в целом, группы лиц и причины исчезновений не меняются. Поэтому определенно невозможно утверждать, что в последнее время исчезает больше людей".

Данные Государственной полиции свидетельствуют, что в 2020 году в поиск было объявлено 1452 человека, найдено 1302 человека; В 2021 году в поиск объявлено 1331 человек, найдено 1189 человек, в 2022 году объявлено в поиск 1459 человек, найдено 1312 человек.