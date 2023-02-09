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Пропавших без вести в Латвии становится все больше?
Иллюстративное фото Фото: Raggedstone/Shutterstock
Apollo.lv Ieva Raiskuma rus.tvnet.lv
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Пропавших без вести в Латвии становится все больше?
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Вышел из дома и не вернулся... Никому не сообщил... Известные общественности обстоятельства исчезновения пропавших без вести в некотором смысле схожи. Некоторые случаи, когда обстоятельства исчезновения особенные, звучат громче. В соцсетях пишут, что "в последнее время все чаще пропадают молодые люди". Но действительно ли это так? Разбирался портал Apollo.lv. 

7 декабря прошлого года со своего места работы, из здания Латвийского телевидения на Закюсале, вышел журналист Кристерс Дзинтарс 2000 года рождения. О нем до сих пор нет никаких вестей. В ночь на 1 января 2023 года без вести пропал 20-летний Хельвис Курситис. На променаде в Кенгарагсе были найдены некоторые его вещи, а также известно, что кто-то следил за ним. До сих пор обстоятельства исчезновения обоих молодых людей неизвестны, а расследования продолжаются. 

Что известно о деле Кристерса Дзинтарса 

Старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Гита Гжибовска рассказывает: "7 декабря 2022 года был начат уголовный процесс. На начальном этапе были проведены как процессуальные действия, так и меры по физическому поиску, а именно обыски берегов Даугавы, дважды привлекались сотрудники VUGD, которые сканировали русло Даугавы, но безрезультатно. В настоящее время продолжаются процессуальные действия, направленные на поиск лица.

До сих пор в ходе следствия не поступало информации о том, что исчезновение Кристерса Дзинтарса связано с уголовным преступлением, направленным против него".

Что известно о деле Хельвиса Курситиса

Представитель Управления криминальной полиции Денис Юдаев говорит: "На данный момент расследование ведется как дело о поиске пропавшего без вести, а имеющаяся и проанализированная полицией информация, в том числе возможные версии произошедшего, не указывает на обстоятельства, которые были бы основанием для возбуждения уголовного дела. Выдвигались возможные версии произошедшего, по которым также ведется активная работа, в том числе поиск человека в водоемах, пока безуспешный, но это не значит, что эта работа не будет продолжена.

Работа продолжается непрерывно, и у полиции есть основная версия того, что могло случиться с молодым человеком, но ее необходимо проверить. Пока дело о поиске не завершено, было бы преждевременно давать о нем более подробные комментарии".

В поисках Кристерса и Хельвиса также вместе с добровольцами участвуют представители организации Bezvests.lv.

Представитель организации Ирина Бруниня рассказывает, что за 13 лет существования Bezvests.lv им удалось собственными силами и при помощи своих ресурсов найти 143 человека - как живыми, так и мертвыми. 

Ирина Бруниня говорит, что процесс поиска также имеет сторону, которая не видна общественности при сборе и обработке информации.

В настоящее время представители общества Bezvests.lv готовятся использовать для повторного поиска Даугавы специальный буй, который помогает обнаруживать движения тела человека под водой. Как только позволят погодные условия, Bezvests.lv проведет повторную поисковую операцию в Даугаве и у побережья с использованием нового оборудования.

Bezvests.lv планирует собственные поисковые мероприятия, координируя свою деятельность с Государственной полицией. Ирина Бруниня подчеркивает: "Мы всего лишь помощники Государственной полиции". Поэтому представители общества не разрабатывают и не проверяют версии исчезновения людей, а действуют по принципу вероятности, учитывая имеющуюся у общественности информацию.

О статистике пропавших

Илзе Юревица, заместитель начальника отдела по связям с общественностью Государственной полиции, говорит: "Нет оснований выдвигать какие-либо теории о "загадочном исчезновении молодых людей". Предлагаем не делать субъективных предположений, а выслушать пояснения специалистов".

Комментируя статистику разыскиваемых за последние три года, Илзе Юревица подчеркивает: существенных колебаний нет. "Даже если оценивать ситуацию с пропавшими без вести в целом и их динамику за более длительный период времени, то ситуация из года в год достаточно схожа и, в целом, группы лиц и причины исчезновений не меняются. Поэтому определенно невозможно утверждать, что в последнее время исчезает больше людей".

Данные Государственной полиции свидетельствуют, что в 2020 году в поиск было объявлено 1452 человека, найдено 1302 человека; В 2021 году в поиск объявлено 1331 человек, найдено 1189 человек, в 2022 году объявлено в поиск 1459 человек, найдено 1312 человек.

Следует учитывать, что общее количество лиц, объявленных в поиск, состоит также из лиц, находящихся в розыске с предыдущих лет. Фактическое количество разыскиваемых лиц отражает не исчезновение отдельных лиц, а каждое поступившее заявление по делу о пропаже человека - нередки случаи, когда на одного человека поступает несколько заявлений. В статистику также входят лица, которые сознательно исчезают, но их родственники все еще ищут их, а также так называемые "бродяги", на которых заявления об исчезновении поступают по несколько раз в течение года.

В абсолютном большинстве случаев лица находят или возвращают на место жительства в целости и сохранности в короткие сроки - в течение нескольких дней, часто даже в течение нескольких часов, рассказывает Илзе Юревица.

Остальные, возможно, потенциально были вовлечены в несчастный случай или, возможно, стали жертвами преступления. По большей части при розыске конкретных лиц у полиции есть достаточно четкая базовая версия того, что могло произойти с человеком.

Больше не пропавших, а информации

Почему же тогда кажется, что люди исчезают почти каждый день? Илзе Юревица считает, что решающим фактором здесь являются возможности распространения информации.

"Часто инициатор поисков считает, что в конкретном случае было бы полезно разместить информацию в СМИ и социальных сетях одновременно с другими розыскными мероприятиями для привлечения внимания общественности. Родственники используют социальные сети, чтобы обратить внимание и найти пропавшего человека, и попытаться получить любую информацию. Есть случаи, когда это сотрудничество с общественностью было плодотворным, и получалось найти людей благодаря информации, предоставленной наблюдательными жителями.

Еще одно объяснение может заключаться в том, что большинство населения является активными пользователями социальных сетей и просто чаще замечают такой контент, обращают на него внимание, и все это в целом создает ощущение, что люди больше пропадают. Но на самом деле больше не пропадает, а мы чаще замечаем и узнаем эту информацию".

С этим объяснением согласна и Ирина Бруниня с Bezvests.lv. "Пропадает примерно столько же, сколько и в прошлые года. 

​За последние 10 лет количество пропавших без вести людей колеблется совсем немного, и большинство пропавших благополучно возвращаются домой.

Тот факт, что людям кажется, что пропадает много, связан с социальными сетями. Меняется психология людей - раньше было не принято сразу же публично сообщать об исчезновении людей. Сейчас вера людей в силу социальных сетей возрастает. Люди очень активно делятся информацией, поэтому увеличивается не количество пропавших без вести, а объем информации".

Какие люди пропадают и почему

Случай каждого человека, конечно, индивидуален, однако со временем Государственная полиция создала профили пропавших без вести групп. Есть вещи, общие для разных социальных и возрастных групп пропавших без вести. Представитель Государственной полиции Илзе Юревица представляет наиболее распространенные причины исчезновений и социальный профиль пропавших без вести.

  • Пропавшие без вести взрослые 

Причины исчезновения пропавших без вести различны - взрослые часто пытаются убежать от жизненных проблем или надеются решить их таким образом.

Рассматривая более подробно причины исчезновения людей, часто присутствуют болезни, любовь, ссоры, жажда свободы, неоплаченные долги.

В большинстве случаев людей находят живыми, но из найденных мертвыми более 90% составляют несчастные случаи, самоубийства и болезни.

В ряде случаев ищут родственника или сожителя, с которым прервалась связь. Часто в таких случаях отсутствие человека носит преднамеренный характер, а не реальное исчезновение. Взрослые стремятся уехать в другие города, даже в другие страны, по разным причинам не желая поддерживать связь с родственниками, но семья ищет этого человека.

Среди них часто пропадают люди с проблемами со здоровьем или нарушениями памяти. Аналогично, в респектабельные годы увеличение числа пропавших без вести можно наблюдать и в осенний сезон, когда лица, идущие за дарами леса, теряются и не могут самостоятельно выбраться из леса.

  • Пропавшая без вести молодежь

Особую категорию составляют так называемые бродяги - в основном это подростки в возрасте 14-16 лет. Чаще всего это выходцы из домов социального присмотра, школ-интернатов, центров социальной защиты и других учреждений, а также из неблагополучных семей, где молодые люди плохо себя чувствуют по разным причинам.

Как правило, молодые люди уходят, чтобы насладиться свободой, провести время с друзьями, такие вылазки часто сопровождаются употреблением алкоголя и курением. Хотя полицейским в большинстве случаев уже известны обычные пути бродяг, розыску несовершеннолетних уделяется повышенное внимание, так как эти лица находятся в группе риска, не в состоянии защитить себя и имеют большую вероятность попасть в несчастный случай или стать жертвой преступления.

  • Пропавшие без вести маленькие дети

В отдельных случаях маленькие дети могли заблудиться в ближайших окрестностях. Известны случаи, когда несовершеннолетние числились пропавшими без вести после семейного конфликта, когда ребенка забрал родственник.

За последние 25 лет бесследно исчезли четверо детей. О детях, которые пропали без вести в 1998, 2005 и 2006 годах, есть подозрения о преступлениях против них. В свою очередь, о ребенке, пропавшем в 2012 году, есть подозрения в несчастном случае.

Когда и как сообщать о пропаже человека

Государственная полиция принимает информацию о пропавшем без вести в любое время суток, независимо от места, времени и обстоятельств исчезновения лица.

Важно как можно скорее сообщить о пропавшем без вести в полицию, особенно при подозрении на возможный несчастный случай или уголовное правонарушение, которое может быть направлено против этого лица, а также в других экстренных случаях, в том числе, когда пропал ребенок. 

Часто люди думают, что о пропаже человека нужно сообщать через три дня. Ни в коем случае нельзя ждать определенного времени, подчеркивает Илзе Юревица.

В частности, если отсутствие человека кажется необычным или есть опасения, что могло произойти что-то плохое, время может иметь решающее значение при поиске человека, поэтому рекомендуется начать поиск как можно скорее.

При обработке полученной информации полиция оценивает, какая тактика обыска будет использована в данном случае. Ситуации бывают разные, также причины пропажи людей не всегда связаны с какой-либо опасностью. Бывают случаи, когда отсутствие может быть личным выбором.

Когда речь идет о пропавших без вести, не существует единого плана действий, подходящего для всех. Надлежащая тактика поиска основывается на множестве факторов, в том числе на возрасте человека, способности позаботиться о себе, состоянии здоровья, возможных обстоятельствах и мотивах исчезновения и прочих факторов. На основании полученной информации в каждом конкретном случае оценивается необходимость проведения немедленной широкомасштабной поисковой операции в окрестностях места исчезновения или, наоборот, будет избран иной вид тактики поиска. Этот принцип распространяется на разыскиваемых лиц всех возрастов - от маленьких детей до людей почтенного возраста.

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