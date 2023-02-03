Пропавших без вести Хельвиса и Кристерса все еще ищут. Поискам в Даугаве мешает погода

"Было задействовано несколько наших технических средств - подводные камеры, роботы, работали наши водолазы. Мы проверили пруд, который находится рядом с Даугавой, мы также проверили береговую линию Даугавы примерно на 400-500 метров.

Это было необходимо, потому что мы хотели проверить, нет ли под водой арматуры или бревен, под которые могло попасть тело пропавшего.

В данный момент мы ищем двух молодых людей, которые могли утонуть в Даугаве. Это Хельвис и Кристерс. В ближайшее время мы планируем объявить поисковое мероприятие, когда изменится погода", - говорит Ирина Бруниня, представитель организации Bezvēsts.lv.

Когда поиски возобновятся, организация обратится за помощью к рижанам.

Уже сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января без вести пропал 20-летний Хельвис Курситис. Молодой человек в 22:40 вышел из своего дома в Риге на ул. Маскавас, в последний раз он связывался с родственниками новогодней ночью в 02:10, и с тех пор никаких известий о нем не было.