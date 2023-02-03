Поискам Кристерcа, пропавшего менее двух месяцев назад, и Хельвиса, пропавшего в канун Нового года, в настоящее время мешает погода. Температура воздуха не подходит для оборудования, необходимого для поисковых работ, сообщает передача Degpunktā.
Пропавших без вести Хельвиса и Кристерса все еще ищут. Поискам в Даугаве мешает погода
"Было задействовано несколько наших технических средств - подводные камеры, роботы, работали наши водолазы. Мы проверили пруд, который находится рядом с Даугавой, мы также проверили береговую линию Даугавы примерно на 400-500 метров.
Это было необходимо, потому что мы хотели проверить, нет ли под водой арматуры или бревен, под которые могло попасть тело пропавшего.
В данный момент мы ищем двух молодых людей, которые могли утонуть в Даугаве. Это Хельвис и Кристерс. В ближайшее время мы планируем объявить поисковое мероприятие, когда изменится погода", - говорит Ирина Бруниня, представитель организации Bezvēsts.lv.
Когда поиски возобновятся, организация обратится за помощью к рижанам.
Уже сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января без вести пропал 20-летний Хельвис Курситис. Молодой человек в 22:40 вышел из своего дома в Риге на ул. Маскавас, в последний раз он связывался с родственниками новогодней ночью в 02:10, и с тех пор никаких известий о нем не было.
В поисках участвовали волонтеры Bezvests.lv. Дно Даугавы осмотрел водолаз, в поисках также использовался подводный робот EPRONS ROV.
Поиски не увенчались успехом. Поиски Хельвиса продолжаются.
7 декабря прошлого года со своего места работы на Закюсале, здания Латвийского телевидения, вышел журналист Кристерс Дзинтарс 2000 года рождения. Спустя месяц после исчезновения парня его сестра Кития поделилась своими размышлениями, опубликовав пост в Facebook.
Кития пишет: "Прошел уже месяц. Нашла ли я настоящие слова и ответы? Наверное нет.
Боль, нехватка, жалость, незнание, замешательство. Слова, описывающие каждый наш день и каждую бессонную ночь. Самый тяжелый, мучительный месяц в моей жизни и еще больше - в жизни мамы. Она у меня крепкая, однако и у крепких людей могут иссякнуть силы, если пережить такое".
Напомним, Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Кристерса Дзинтарса 2000 года рождения, который 7 декабря в 9:30 вышел со своего места рбаоты в Риге, на Заклюсале.
Он был одет в темно-зеленую зимнюю куртку, темные штаны, ботинки, возможно, белую шапку или другого цвета шапку. Носил очки.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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