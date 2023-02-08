Немецкий депутат-правопопулист мог тайно посетить Беларусь

Депутат бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон (Petr Bystron) во время официальной поездки в Литву в ноябре прошлого года посетил Беларусь , сообщили в среду, 8 февраля, сеть журналистских расследований Correctiv и литовский телеканал LRT со ссылкой на источник в литовском пограничном ведомстве. О коротком визите в Беларусь Быстрон бундестагу не сообщил.

Сам Быстрон не ответил на письменный запрос журналистов, а в личном разговоре не подтвердил и не опроверг сообщения о поездке в Беларусь, являющуюся ближайшей союзницей России. Вместе с тем Correctiv и LRT указывают на "несколько заявлений фракции АдГ", которые, по их оценке, подтверждают визит Быстрона в Беларусь. На официальный запрос журналистов фракция АдГ не ответила. Все остальные фракции бундестага сообщили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину их члены не посещали ни РФ, ни Беларусь.